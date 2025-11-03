Здравствени хаос у Србији! ГРИП, КОРОНА И ВИРУСИ ХАРАЈУ! Симптоми све тежи, људи ОБОЛЕВАЈУ у “таласима”, а ДОКТОРИ откривају шта је узрок
Вирус грипа, корона, и сличне инфекције тренутно харају међу становништвом, лако се преносе, а према речима оболелих симптоми су нешто интензивнији.
Главобоља, болови у зглобовима, нагли скок температуре, кашаљ, бол у грлу, коњуктивитис, некада су сви ови симптоми активни код једне особе. Разлог је пад имунитета и осетљивост организма те се саветује посебан опрез, адекватно лечење, мировање, што се нарочито односи на децу и осетљиву популацију.
- Пре две недеље осетила сам бол у грлу, затим главобољу, болове у зглобовима, температуру до 39. Када се тај циклус завршио, кренуло је изнова, али без температуре, међутим, зачепљен ми је нос, а онда је почело и око да ме боли, прича за Телеграф.рс Ана (36) из Београда, која открива да никада није имала оволико удружених симптома болести.
Како додаје, тек после две недеље стање се нормализовало, али је кашаљ и даље ту, као и да осећа малаксалост.
- Дошло је до укрштања вирусне и бактеријске инфекције, попила сам две кутије антибиотика, витамине, мирујем све време, инхалирам се две пута дневно. Никада нисам имала овакве симптоме. Лекар каже да ми је пао имунитет, додаје наша саговорница.
Када се узима антибиотик?
Многи из страха да не добију бактеријску инфекцију посегну за антибиотицима, што је погрешно.Др Бисерка Обрадовић скренула је пажњу како се правилно лечи грип и шта никако не би смели да радимо када смо болесни.
- Грип је вирусна инфекција и никако се не лечи антибиотицима, лечи се мировањем и симптоматски. Снижавамо температуру, јер тада расте на 39, на 40 степени, затим дајемо аналгетике због јаког бола који се јавља у мишићима, зглобовима, леђима и у вратном делу кичме. Оболели се осећа малаксало и болно, појаснила је др Обрадовић у подкасту Здраво са Иваном.
Јачање имунитета
- Тренутно имамо сезону вирусних инфекција, која се мање-више понавља сваке године. Вируси се мало мењају, али неки се и понављају. Суштина је у томе да то није само један вирус, него је више вируса. Неко има и по неколико вирусних инфекција у исто време, са више вируса мора да изађе на крај. А затим се реактивирају и неки стари вируси кад започне стање инфламације, објаснио је за Телеграф.рс имунолог проф.др Борислав Каменов.
Према речима нашег саговорника, кључ није само у борби против вируса, већ у поправљању општег стања организма и промени животних навика.
- На удару су деца и старији. Што више има година, то је здравље више пољуљано. Сви ти којима исправимо храну, и старији и деца, њима буде бучје, истиче доктор, па додаје како се сада пацијенти жале на кашаљ, отекле слузокоже, респираторне симптоме, додао је имунолог.
Сада је важно узимати витамине, минерале, доста воћа и поврћа. Најважније, како каже др Каменов, бирати оно што одговара организму.
Симптоми грипа
Висока температура која може да расте и до 39°Ц, а понекад и више.
Кашаљ је упоран и сув.
Болови у мишићима и зглобовима могу бити врло интензивни и непријатни.
Умор и исцрпљеност - Оболели од грипа често осећају велику слабост и потребу за одмором.
Главобоља - Јак бол у глави који може бити праћен осетљивошћу на светлост и звуке.
Упала грла - Иако није увек присутна, многи оболели осећају иритацију или бол у грлу.
Цурење из носа - Иако је најчешће повезано са прехладом, и грип може изазвати зачепљење носа.
Превенција грипа
Најбоља заштита од грипа је вакцинација, која се препоручује свима, а нарочито ризичним групама. Такође, редовно прање руку, избегавање контакта са оболелима и ношење маски у затвореним просторима може смањити ризик од заразе, наводи Телеграф