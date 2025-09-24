overcast clouds
26°C
24.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1794
usd
99.313
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ДНЕВНИК САЗНАЈЕ

ПОКРЕНУТ ИСТРАЖНИ ПОСТУПАК ПРОТИВ М. С. ИЗ ЛАЋАРКА Тужилаштво тражи притвор за мајку страдалог детета

24.09.2025. 14:04 14:08
Пише:
Дубравка Николић
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Najnovija policija
Фото: Dnevnik

Против М. С. (20) из Лаћарка, чије дете је преминуло у Институту за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, покренут је истражни поступак због кривичног дела насиље у породици и кривичног дела тешко дело против опште сигурности у вези кривично дела изазивање опште опасности, сазнаје „Дневник”.

Она је, како је за наш лист потврђено у Вишем јавном тужилаштву у Сремској Митровици, саслушана данас, након чега је поступајући јавни тужилац Вишем суду у Сремској Митровици поднео предлог да се против М. С. одреди притвор јер постоје особите околности које указују да би боравком на слободи ометала поступак утицањем на сведоке, као и имајући у виду да је за кривично дело тешко дело против опште сигурности прописана казна преко 10 година, а начин извршења и тежина последице кривбичног дела довели су до узнемирења јавности које може угрозити несметано и правично вођење кривичног поступка. 

Подсетимо, М. С је ухапшена прекјуче због сумње да је извршила кривична дела насиље у породици и тешка дела против опште сигурности, а након што су, како незванично сазнајемо, стигли резултати обдукције њеног детета које је преминуло након пада низ степенице.

Наиме, њена ћеркица стара годину и три месеца је 29. августа повредила главу приликом пада низ степенице породичне куће и након збрињавања у сремскомитровачкој болници, пребачена је у Нови Сад, у Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, где је, нажалост, преминула 11. септембра. Њено тело је, потом, превезено на обдукцију која је, како „Дневник” незваничпно сазнаје, показала да дете има повреде од раније, те је двадесетогодишња мајка ухапшена и одређено јој је задржавање до 48 сати. 

Полиција је, због сазнања које поседује у овом случају, о свему обавестила Центар за социјални рад у Сремској Митровици. 

лаћарак страдало дете
Извор:
Дневник
Пише:
Дубравка Николић
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ОВО ЈЕ УХАПШЕНА М. С. ИЗ ЛАЋАРКА: Беба јој пала низ степенице, ДА ЛИ ЈЕ МАЈКА И РАНИЈЕ ЗАНЕМАРИВАЛА ДЕТЕ?
Друштвене мреже

ОВО ЈЕ УХАПШЕНА М. С. ИЗ ЛАЋАРКА: Беба јој пала низ степенице, ДА ЛИ ЈЕ МАЈКА И РАНИЈЕ ЗАНЕМАРИВАЛА ДЕТЕ?

23.09.2025. 17:52 18:00
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ОБДУКЦИЈА ПРОБУДИЛА СУМЊУ, ЕВО ЗАШТО ЈЕ УХАПШЕНА МАЈКА! Ово су најновији детаљи језиве трагедије у Лаћарку, старе повреде указују на породично насиље

ДНЕВНИК САЗНАЈЕ

2

ОБДУКЦИЈА ПРОБУДИЛА СУМЊУ, ЕВО ЗАШТО ЈЕ УХАПШЕНА МАЈКА! Ово су најновији детаљи језиве трагедије у Лаћарку, старе повреде указују на породично насиље

23.09.2025. 14:38 15:08
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ТРАГЕДИЈА У ЛАЋАРКУ, БЕБА ПРЕМИНУЛА НАКОН ШТО ЈЕ ПАЛА НИЗ СТЕПЕНИЦЕ Мајка (20) ухапшена, беба и раније била у болници због повреда
Дневник

ТРАГЕДИЈА У ЛАЋАРКУ, БЕБА ПРЕМИНУЛА НАКОН ШТО ЈЕ ПАЛА НИЗ СТЕПЕНИЦЕ Мајка (20) ухапшена, беба и раније била у болници због повреда

23.09.2025. 13:24 13:43
Волим
0
Коментар
1
Сачувај