ПОКРЕНУТ ИСТРАЖНИ ПОСТУПАК ПРОТИВ М. С. ИЗ ЛАЋАРКА Тужилаштво тражи притвор за мајку страдалог детета
Против М. С. (20) из Лаћарка, чије дете је преминуло у Институту за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, покренут је истражни поступак због кривичног дела насиље у породици и кривичног дела тешко дело против опште сигурности у вези кривично дела изазивање опште опасности, сазнаје „Дневник”.
Она је, како је за наш лист потврђено у Вишем јавном тужилаштву у Сремској Митровици, саслушана данас, након чега је поступајући јавни тужилац Вишем суду у Сремској Митровици поднео предлог да се против М. С. одреди притвор јер постоје особите околности које указују да би боравком на слободи ометала поступак утицањем на сведоке, као и имајући у виду да је за кривично дело тешко дело против опште сигурности прописана казна преко 10 година, а начин извршења и тежина последице кривбичног дела довели су до узнемирења јавности које може угрозити несметано и правично вођење кривичног поступка.
Подсетимо, М. С је ухапшена прекјуче због сумње да је извршила кривична дела насиље у породици и тешка дела против опште сигурности, а након што су, како незванично сазнајемо, стигли резултати обдукције њеног детета које је преминуло након пада низ степенице.
Наиме, њена ћеркица стара годину и три месеца је 29. августа повредила главу приликом пада низ степенице породичне куће и након збрињавања у сремскомитровачкој болници, пребачена је у Нови Сад, у Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, где је, нажалост, преминула 11. септембра. Њено тело је, потом, превезено на обдукцију која је, како „Дневник” незваничпно сазнаје, показала да дете има повреде од раније, те је двадесетогодишња мајка ухапшена и одређено јој је задржавање до 48 сати.
Полиција је, због сазнања које поседује у овом случају, о свему обавестила Центар за социјални рад у Сремској Митровици.