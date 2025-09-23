ДНЕВНИК САЗНАЈЕ
ОБДУКЦИЈА ПРОБУДИЛА СУМЊУ, ЕВО ЗАШТО ЈЕ УХАПШЕНА МАЈКА! Ово су најновији детаљи језиве трагедије у Лаћарку, старе повреде указују на породично насиље
Како Дневник незванично сазнаје, обдукција која је урађена на телу девојчице, која је 29. августа пала низ степенице породичне куће, открила је трагове ранијих повреда.
Нова сазнања пробудила су сумњу да је дете било жртва физичког насиља у више наврата и то у властитој породици.
Њена мајка, двадесетогодишња М. С из Лаћарка, сазнаје Дневник, ухапшена је јуче због сумње да је извршила кривична дела насиља у породици и тешка дела против опште сигурности.
М. С. би требало сутра да буде приведена и саслушана у Вишем јавном тужилаштву у Сремској Митровици, а полиција је, због сазнања које поседује, о свему обавестила Центар за социјални рад у Сремској Митровици.
Подсетимо, девојчица стара годину и три месеца је, према незваничним информацијама, 29. августа повредила главу након пада низ степенице породичне куће, након чега је превезена код лекара.
После иницијалног прегледа и медицинског збрињавања у сремскомитровачкој болници оделуком лекара пребачена је на даље лечење у новосадски Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине. Нажалост, девојчица је подлегла повредама 11. септембра.
Искази укућана били су први сигнал за надлежне
Како наводе домаћи медији, према незваничним сазнањима, надлежни су у исказима укућана који су били присутни у тренутку пада детета, пронашли низ нелогичности. Мајка је, наводно, изјавила да је у то време била на послу, док се приче других чланова породице нису подударале око чињенице ко је бринуо о детету када се десила трагедија.