ТРАГЕДИЈА У ЛАЋАРКУ, БЕБА ПРЕМИНУЛА НАКОН ШТО ЈЕ ПАЛА НИЗ СТЕПЕНИЦЕ Мајка (20) ухапшена, беба и раније била у болници због повреда

23.09.2025. 13:24
Дневник
Курир.рс/Дневник
У Лаћарку се догодила велика трагедија. Девојчица, стара годину и три месеца, преминула је након што је пала низ степенице породичне куће, а полиција је ухапсила мајку М. С. (20).

Како сазнајемо, несрећа се догодила 29. августа. Након што је најпре била збринута у болници у Сремској Митровици, пребачена је у Дечју болницу у Новом Саду, где је, упркос вишедневној борби лекара, преминула 11. септембра.

Како се незванично сазнаје, у тренутку пада мајка је тврдила да је била на послу, док су чланови домаћинства давали различите исказе о томе ко је био са дететом. Полиција истражује и раније случајеве повреда, јер је дете већ имало сломљену руку и повреде главе.

Беба је, према доступним информацијама, и раније била примана у болницу са повредама, што је додатно подгрејало сумње на занемаривање и могуће насиље у породици.

О случају је обавештен и Центар за социјални рад, с обзиром на раније пријаве о наводном занемаривању детета. Истрага треба да утврди да ли је реч о несрећном случају или о насиљу у породици.

Мајци детета, М. С. (20), одређено је задржавање до 48 сати због сумње да је извршила кривична дела насиља у породици и тешког дела против опште сигурности.

Она негира одговорност, али истрага је у току. Истражитељи тек треба да испитају сведоке, након чега ће бити одлучено да ли ће мајци бити продужено задржавање.
 

