ВЕСИЋИ КУПИЛИ СВОЈУ ПРВУ НЕКРЕТНИНУ У КАЛУЂЕРИЦИ УЗ ПОМОЋ КРЕДИТА ЗА МЛАДЕ Министар Мали им стигао у посету, ево шта је брачном пару донео на поклон за усељење
Први потпредседник владе и министар финансија Синиша Мали посетио је данас породицу Весић, чија је прва некретнина купљена помоћу стамбеног кредита за младе.
Како је министар Синиша Мали истакао приликом посете, више од 3.000 породица у Србији искористило могућност да узме повољне стамбене кредите за младе, а Марина и Саша Весић купили су стан у Калуђерици.
Осим тога, додаје да је планирано да се гарантном шемом покрије 5.500 станова, а када квота буде испуњена држава активирати нову гарантну шему.
- Најважније за младе људе је да купе своју прву некретнину, онда су сигурни, што би рекли 'свој на своме' и онда могу даље да праве планове. Ми ћемо наставити са тим програмом - рекао је Мали.
Да учешће за кредит није умањено на само један одсто, Весићи не би успели да купе стан.
- Зато сам данас овде јер кад чују и виде вас, схватиће да ови кредити нису шарена лажа и да да тиме де фацто решавају своје проблеме - рекао је Мали.
Како додаје, рата кредита приближна је своти коју је ова породица месечно издвајала за кирију док су живели као подстанари.
- То је огромна предност о којој смо говорили. Уместо да плаћају ренту, плаћате кредит и своји сте на своме - рекао је министар, па објаснио да учешће за кредит од 100.000 евра, што је максимално, износи 1.000 евра.
Мали је рекао да банке и даље траже веће учешће, али да држава гарантује и да корисници кредита, као што су Саша и Марина Весић, плаћају један одсто, а да остатак плаћа држава, као и да сваког месеца у првих шест година држава доплаћује рату за кредит.
- Мислим да не постоји бољи начин да се покаже колико бринемо и да не постоји бољи начин да се утроши тај новац из буџета. И сваки пут када имамо неки простор, то радимо или покривамо део стамбених кредита, или повећавамо пензије и плате, минималну зараду, градимо вртиће, школе, болнице... То је одговорна политика и од те политике нећемо одустати - рекао је Мали.
За кредит конкурисала дан пре 36 рођендана
Марина Весић која је прву некретнину купила помоћу посебног програма повољних кредита за младе, угостила је министра финансија и истакла захвалност Влади Србије на доношењу ове мере која је њеној породици омогућила кров над главом.
- Хтела бих да се захвалим и кажем да би сви млади требало да искористе прилику. Банке имају велике захтеве и није лако прикупити новац за учешће чак и ако породице помогну - рекла је Весићева.
У тренутку када је Марина желела да конкурише за кредит имала је 35 година, те се путем друштвених мрежа обратила министру Малом, како би проверила да ли има право на подношење захтева.
За кредит је конкурисала само дан пре него да напуни 36 година!
- Све је ишло брзо, отприлике неких месец дана је било до те одлуке да ми одобре кредит и неких десетак дана после је пуштен новац након потписивања главног уговора за стан - истакла је она.
Марина иначе ради као васпитачица у Калуђерици, а живи са супругом Сашом и децом. Деца су, наводи она, презадовољна новим станом, нарочито јер су школа и парк преко пута.
Мали је деци Марине и Саше Весића донео поклоне и наздравио са њима пожелевши им пуно лепих тренутака у њиховој првој некретини, а брачном пару поклонио је аспиратор.