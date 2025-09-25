САРКОЗИЈУ ПРЕТИ СЕДАМ ГОДИНА ЗАТВОРА Суд га прогласио кривим за криминално удруживање
25.09.2025. 11:21 11:25
Париски суд данас је прогласио бившег француског председника (2007-2012) Николу Саркозија кривим за саучесништво у криминалној организацији у случају либијског финансирања изборне кампање 2007. године, објавио је телевизијски канал БФМ.
Истовремено, бивши француски председник је ослобођен оптужби за прикривање проневере јавних средстава и пасивну корупцију.
Тужиоци су захтевали да Саркози буде осуђен на седам година затвора.