broken clouds
20°C
25.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1872
usd
99.2775
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

САРКОЗИЈУ ПРЕТИ СЕДАМ ГОДИНА ЗАТВОРА Суд га прогласио кривим за криминално удруживање

25.09.2025. 11:21 11:25
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг/Дневник
Коментари (0)
саркози
Фото: AP Photo/Christophe Ena/Танјуг

Париски суд данас је прогласио бившег француског председника (2007-2012) Николу Саркозија кривим за саучесништво у криминалној организацији у случају либијског финансирања изборне кампање 2007. године, објавио је телевизијски канал БФМ.

Истовремено, бивши француски председник је ослобођен оптужби за прикривање проневере јавних средстава и пасивну корупцију.

Тужиоци су захтевали да Саркози буде осуђен на седам година затвора.
 

никола саркози затвор
Извор:
Танјуг/Дневник
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
(ФОТО) ЋЕРКА КАРЛЕ БРУНИ И НИКОЛЕ САРКОЗИЈА НА МЕТИ КРИТИКЕ Њен изглед нашао се као тема број 1 у Француској: "Нокти, трепавице, препланулост – има 13 година, а изгледа као да јој је 25"
karla bruni

(ФОТО) ЋЕРКА КАРЛЕ БРУНИ И НИКОЛЕ САРКОЗИЈА НА МЕТИ КРИТИКЕ Њен изглед нашао се као тема број 1 у Француској: "Нокти, трепавице, препланулост – има 13 година, а изгледа као да јој је 25"

01.08.2025. 09:57 10:08
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
САРКОЗИ ДОБИО НАНОГИЦУ Осуђен бивши председник Француске КОРУПЦИЈА ГА СТИГЛА ПОСЛЕ ИСТЕКА МАНДАТА

САРКОЗИ ДОБИО НАНОГИЦУ Осуђен бивши председник Француске КОРУПЦИЈА ГА СТИГЛА ПОСЛЕ ИСТЕКА МАНДАТА

18.12.2024. 17:38 17:40
Волим
0
Коментар
0
Сачувај