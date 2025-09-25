У СРБИЈИ МАЊЕ БЕБА НЕГПО ЛАНИ За осам месеци рођено 1.544 деце мање, број умрлих такође опао
БЕОГРАД: У Србији у периоду јануар-август ове године забележен пад живорођених беба за 3,9 одсто, а било је и мање умрлих за 4,7 одсто, у поређењу са истим периодом претходне године, објавио је данас Републички завод за статистику (РЗС).
У Србији је у периоду јануар-август 2025. године број живорођених износио 37.923.
У истом периоду претходне године било је 39.467 живорођених или за 1.544 мање.
Број умрлих у Србији у периоду јануар-август 2025. године износио је 62.659, а у истом периодом претходне године 65.736, што је за 3.077 мање.
Приказани су претходни резултати о живорођеним и умрлим након уписа чињенице рођења и смрти у матичне књиге рођених и умрлих.
Подаци су приказани према месецу регистрације, тј. месецу уписа у матичне књиге рођених и умрлих у 2024. и 2025. години, наведено је у саопштењу.