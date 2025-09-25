broken clouds
20°C
25.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1872
usd
99.2775
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

У СРБИЈИ МАЊЕ БЕБА НЕГПО ЛАНИ За осам месеци рођено 1.544 деце мање, број умрлих такође опао

25.09.2025. 12:37 12:38
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/ Танјуг
Коментари (0)
Фото: pixabay.com

БЕОГРАД: У Србији у периоду јануар-август ове године забележен пад живорођених беба за 3,9 одсто, а било је и мање  умрлих за 4,7 одсто, у поређењу са истим периодом претходне године, објавио је данас Републички завод за статистику (РЗС).

У Србији је у периоду јануар-август 2025. године број живорођених   износио 37.923. 

У истом периоду претходне године било је 39.467 живорођених или за  1.544 мање.

Број умрлих у Србији у периоду јануар-август 2025. године износио је  62.659, а у истом периодом претходне године 65.736, што је за 3.077 мање.

Приказани су претходни резултати о живорођеним и умрлим након уписа чињенице рођења и смрти у матичне књиге рођених и умрлих. 

Подаци су приказани према месецу регистрације, тј. месецу уписа у матичне књиге рођених и умрлих у 2024. и 2025. години, наведено је у саопштењу.

демографија бебе умрли
Извор:
Дневник/ Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај