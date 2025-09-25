ЗАБЕЛЕЛО СЕ У СЛОВЕНИЈИ Пао снег на Кредарици, слично је било и у јулу (ФОТО)
25.09.2025. 12:35 12:44
Први јесењи снег освануо је на Кредарици, дебљине је један центиметар, објављено је на интернет страници Агенције за околину (Арсо).
Према речима метеоролога, снег је последица хладног фронта и постоји могућност да ће га наредних дана бити на највишим врховима Словеније, али се за сада неће задржати.
Додају да снег на високом планинама лети и рано у јесен није ништа необично. Кредарица и Канин ове су се године забелелили и почетком јула.