ЗАБЕЛЕЛО СЕ У СЛОВЕНИЈИ Пао снег на Кредарици, слично је било и у јулу (ФОТО)

25.09.2025. 12:35
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
снег
Фото: Pixabay.com

Први јесењи снег освануо је на Кредарици, дебљине је један центиметар, објављено је на интернет страници Агенције за околину (Арсо).

Према речима метеоролога, снег је последица хладног фронта и постоји могућност да ће га наредних дана бити на највишим врховима Словеније, али се за сада неће задржати.

Додају да снег на високом планинама лети и рано у јесен није ништа необично. Кредарица и Канин ове су се године забелелили и почетком јула.

