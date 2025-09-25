ОГЛАСИО СЕ РХМЗ, ВРЕМЕНСКИ РОЛЕРКОСТЕР СЕ НАСТАВЉА сутра нови пад температуре, у овим градовима КИША И ГРМЉАВИНА
У Србији ће сутра бити променљиво облачно и свежије, местимично са краткотрајном кишом или локалним пљусковима који ће понегде бити праћени грмљавином, саопштио је Републички хидрометеоролошки завод (РХМЗ).
Ветар ће бити слаб до умерен југоисточни, у кошавском подручју умерен и јак, а на југу Баната и у доњем Подунављу повремено и олујне јачине.
Најнижа температура кретаће се од 10 до 15 степени, а највиша дневна од 18 до 22 степена.
У Београду ће сутра бити претежно облачно и свежије уз умерен и јак југоисточни ветар, а у појединим деловима града ујутру и пре подне очекује се краткотрајна киша или локални пљусак.
Најнижа температура у Београду биће око 15 степени, а највиша дневна око 20 степени.
Према изгледима времена у Србији за наредних седам дана, до 3. октобра, очекује се свежије време, у већини места са највишом дневном температуром од 16 до 20 степени, а киша и локални пљускови са грмљавином местимично се очекују углавном у југоисточним, јужним и југозападним пределима наше земље.
У кошавском подручју до недеље ће дувати умерен и јак југоисточни ветар, на југу Баната и у доњем Подунављу и са ударима олујне јачине.