25.09.2025.
Нови Сад
ОГЛАСИО СЕ РХМЗ, ВРЕМЕНСКИ РОЛЕРКОСТЕР СЕ НАСТАВЉА сутра нови пад температуре, у овим градовима КИША И ГРМЉАВИНА

25.09.2025. 12:27
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/ Танјуг
Фото: pixabay.com

У Србији ће сутра бити променљиво облачно и свежије, местимично са краткотрајном кишом или локалним пљусковима који ће понегде бити праћени грмљавином, саопштио је Републички хидрометеоролошки завод (РХМЗ).

Ветар ће бити слаб до умерен југоисточни, у кошавском подручју умерен и јак, а на југу Баната и у доњем Подунављу повремено и олујне јачине.

Најнижа температура кретаће се од 10 до 15 степени, а највиша дневна од 18 до 22 степена.

У Београду ће сутра бити претежно облачно и свежије уз умерен и јак југоисточни ветар, а у појединим деловима града ујутру и пре подне очекује се краткотрајна киша или локални пљусак.

Најнижа температура у Београду биће око 15 степени, а највиша дневна око 20 степени.

Према изгледима времена у Србији за наредних седам дана, до 3. октобра, очекује се свежије време, у већини места са највишом дневном температуром од 16 до 20 степени, а киша и локални пљускови са грмљавином местимично се очекују углавном у југоисточним, јужним и југозападним пределима наше земље.

 У кошавском подручју до недеље ће дувати умерен и јак југоисточни ветар, на југу Баната и у доњем Подунављу и са ударима олујне јачине.

Извор:
Дневник/ Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Друштво
