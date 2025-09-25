"ОВО ЈЕ ЗА НАС СВЕТО МЕСТО" Премијер Мацут на обележавању уласка српске војске на Крф: Са овога места поручујем да ћемо чувати Србију, њене институције, њену територију, демократско устројство и поредак
Премијер Ђуро Мацут је на свечаној државној комеморацији на Виду рекао да се налазимо на делу братске земље Грчке на којем је пре 109 година васкрсла наша Србија
Председник Владе Србије проф. др Ђуро Мацут на свечаној државној комеморације на Виду где је маузолеј српских војника преминулих на овом острву и на Крфу након повлачења преко Албаније у зиму 1915-1916, рекао је да се налазимо на делу братске земље Грчке на којем је пре 109 година васкрсла наша Србија - место где смо ми који смо били умрли, а затим опоравили, добили нову снагу и благослов, и на крају победоносно умарширали и ослободили нашу напаћену отаџбину.
- Ово је за нас свето место. Место умирања изгладнеле и напаћене српске војске која је прешла Албанску голготу повлачећи се према острву Крф. Процењује се да је у том повлачењу умрло преко 210.000 људи а на самом острву Видо преко 5.400. На овом месту, на које смо са поштом ступили данас, ти људи су сахрањивани - казао је Мацут и дода да су полагани у море када више није било места да се копају.
На свакој овој стопи коју газимо, нагласио је премијер, био је гроб српски, и свугде унаоколо колико се види.
- Све ово што видите око себе је губилиште грдно. И сви они су умрли за Србију, и за слободу нашег народа. И то беше у историји света један од најчаснијих примера послушања према својој отаџбини, према слободи, према народу и према заклетви. Та заклетва да ћемо се бранити и одбранити није погажна ни када су нас напали агресори са три стране са десетоструко јачом војском. Ни када смо остали без муниције. Ни када смо прелазили по цичи зими албанске и црногорске планине гладни, голи и боси - навео је Мацут и додао:
- Поставља се питање како је и зашто баш на овоме острву, на Крфу, дошло до нашег васкрсења? На овоме месту ми смо се окрепили у искреним сузама и молитвама за наше здравље и срећу што су их наша грчка браћа за нас Богу упутили из свога срца и душе. Лечио нас је тај братски однос, то поштовање и саосећање. Гостољубивост и гостопримљивост грчког народа. Окрепили су нас, казао је премијер, братски гестови Крфљана, као онај гест Јаниса Јанулиса који је од свога имања поклонио земљу да се направи достојанствено гробље јунацима.
- У нашем народу остала је прича да је Јанис Јанулис на течном српском језику знао да пева песму "Тамо далеко". Кажу да је он том приликом гледао у даљину и плакао - рекао је Мацут и нагласио:
- Желим као председник Владе Србије одавде да кажем још једно хвала Крфу, Крфљанима и породици Јанулис што волите и што сте волели и помагали српски народ када нам је било најтеже.
На овоме месту смо, наставио је, и певали "Тамо далеко", "Креће се лађа француска", "Ој Србијо мила мати", и многе друге песме. На овоме месту смо и Ускрс дочекали 1916 године.
- На овоме месту функционисала је држава, њене институције, привремено до ослобођења. На овоме месту било је и љубави, сећања и надања. Са Крфске луке народ Керкире нас је испратио уз повике "Кали ора стратиоти сербико" на фронт Солунски одакле вихорно и јуначки ослободишмо народ и државу нашу. На овоме месту смо добили утеху, парче хлеба, окрепљење и братску љубав. То је оно што твори вечито пријатељство међу нашим народима. Зато је ово за Србе свето место. Место вечите инспирације. Место да се сетимо ко смо и ко нам је и како помогао. Место нашег бола али и васкрса - рекао је премијер и истакао:
- Док буде једног Србина биће сећања на послушање и оданост српског војника према отаџбини и према своме роду у данима трагедије, и ратничке славе Првог светског рата.
Оно што данас чини земљу Србију, залог је мученика који леже од Цера, Мачковог камена, Колубаре, Ђаковице, Пећи, Скадра, Проклетија, па преко Крфа, Вида и Бизерте до Солунског фронта, Ветерника и на крају Зејтинлика. Пут страдања и бола као и пут победе. Победа је управо у томе што су нам наши прадедови својом крвљу исписали најлепше странице патриотизма и љубави према отаџбини и слободи. Указали нам на вредност и значај чувања државе и слободе. На вредност слоге као јединог гаранта очувања српске државе. И на правац у којем треба да радимо и како да водимо Србију. Правац и гесло су "Све за Србију , Србију ни за шта" - рекао је он и додао:
- Са овога места поручујем да ћемо чувати Србију, њене институције, њену територију, демократско устројство и поредак. Да ћемо нашу децу учити из српских уџбеника, поносићемо се нашом историјом и песмом, нашим херојима и нашим народним мудростима, али и научним достигнућима. Поручујем да ћемо одбранити Србију и да ће Србија победити. Нека живи сећање на беспримерну славу палих српских хероја од 1912. до 1918. године. Нека живи српско - грчко пријатељство! Живела Србија!