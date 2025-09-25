ЈАК ЗЕМЉОТРЕС ПОГОДИО КАМЧАТКУ Епицентар на отвореном мору "Осетило се прво слабо, а потом снажно"
25.09.2025. 12:46 12:56
Земљотрес јачине 5,2 степена по Рихтеровој скали погодио је данас Камчатку на далеком истоку Русије, саопштио је Европско-медитерански сеизмолошки центар (ЕМСЦ)
Како се наводи, епицентар земљотреса био је на отвореном мору, на дубини од десет километара и удаљен 127 километара од града Петропавловска Камчатског.
Очевици са веб сајта ЕМСЦ наводе да се потрес осетио најпре слабо, а потом снажно и да је трајао око 20 до 30 секунди.
За сада нема извештаја о повређенима и материјалној штети. Није издато упозорење на опасност од цунамија.
Камчатку је 30. јула ове године погодио земљотрес јачине 8,8 степени, најјачи у тој области још од 1952. године.