ОГЛАСИЛО СЕ ТУЖИЛАШТВО ПОВОДОМ ВРШЊАЧКОГ НАСИЉА У ЗАЈЕЧАРУ Девојчице које су шутирале и скакале по глави другој девојчици идентификоване
Више јавно тужилаштво у Зајечару саопштило је да су идентификоване девојчице које су брутално претукле вршњакињу у Зајечару.
Они су истакли да ће бити предузете мере у складу са годинама учесника у овом инциденту.
Из Вишег јавног тужилаштва у Зајечару навели су да су упознати са снимком на ком се види насиље међу девојчицама и да је наложено полицији да прикупи потребна обавештења и поднесе кривичну пријаву против једне малолетнице која на снимку врши насиље.
Како је наведено, друга девојчица са снимка нема навршених 14 година, па ће у њеном случају бити предложено надлежном Центру за социјални рад да предузме мере из своје надлежности, додаје се у саопштењу које је потписао главни јавни тужилац Миодраг Цановић.
Подсетимо, на снимку виде се две девојчице које брутално пребијају трећу, док све то снима један младић.
Напад је почео увртањем руке жртви, након чега је оборена на земљу. Уследили су ударци ногама и гажење по глави.
Цео инцидент је снимао дечак, који је у једном тренутку чак и суфлирао нападачицама.
Међутим, у једном моменту, дечак је пришао и изговорио: "Доста је, убила си је, жалосно је".
Снимак се муњевито проширио друштвеним мрежама, изазивајући талас забринутости не само међу Зајечарцима, већ и широм Србије.