ЂАЦИ, ПРИЈАВИТЕ СЕ ЗА ШКОЛУ ПРОГРАМИРАЊА Програм "расПЕТЉАвање" помаже основцима и средњошколцима да овладају компјутерским програмима
БЕОГРАД: Ученици основних и средњих школа узраста од 11 до 18 година могу се пријавити до 9. октобра за бесплатни онлајн програм подршке учењу програмирања "расПЕТЉАвање 4.0".
Како је саопштено из Министарства просвете, програм "расПЕТЉАвање" је намењен свим ђацима старијих разреда основне школе и свим средњошколцима који желе да направе прве кораке у програмирању или да унапреде већ стечена знања.
За учешће се могу пријавити и они који се никада раније нису сусрели са програмирањем.
Програм "расПЕТЉАвање" се већ неколико година успешно спроводи и препознат је као драгоцена допуна наставном процесу у области информатике и рачунарства, наводи се у саопштењу.
Како се додаје, кроз менторски рад програм подстиче интересовање ученика и ученица за дигиталне вештине и јача компетенције ђака.
Тема овогодишњег "расПЕТЉАвања" је програмирање у Пајтону и његовој библиотеци Пајгејм, а учесници ће имати прилику да учешће у програму заокруже самосталним пројектом - Пајгејм игрицом.
Рад се одвија у малим групама, које се формирају на основу узраста, мотивације и предзнања, а групе се током трајања програма могу мењати, како би сви учесници учили у складу са сопственим темпом.
Најактивније полазнике и полазнице очекују и симболичне награде.
Кроз претходна три програма прошло је укупно 900 ученика и ученица из целе Србије, који су квалитет програма оценили највишом оценом, истичући да су лекције биле корисне, јасне и занимљиве.
Програм реализује Фондација Петља у оквиру пројекта "Изградња кључних рачунарских компетенција - ка радној снази будућности", који спроводи Програм Уједињених нација за развој (УНДП) у партнерству са Министарством просвете, а уз подршку Владе Србије.
Више информација и пријавни формулар налазе се на сајту ОВДЕ.