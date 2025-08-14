Хуманитарна акција BRIGHTWELL фондације ВОЈВОЂАНСКИМ ШКОЛАРЦИМА У МАЊИМ МЕСТИМА ТАБЛЕТИ И КОМПЈУТЕРИ
Скоро три четвртине школа у Србији нема довољно рачунара по ученику, а наставници немају алат за интерактивну наставу па многе учионице раде са застарелом опремом. Како набавити ову опрему и пружити једнаке шансе за укључивање у технолошку револуцију. Један млади студент права у Новом Саду, чини се, има одговор.
Да ли знате основну или средњу школу у мањем месту у Србији којој је потребна модерна технологија за наставу? Фондација BrightWell, наиме, покреће нови пројекат којим ће током школске 2025/2026. године опремити учионице у најмање пет мањих средина у Србији.
- Желимо да млади у овим местима добију једнаке прилике као њихови вршњаци из великих градова – каже студент Правног факултета Универзитета у Новом Саду Александар Бабић, оснивач фондације BrightWell. - Посебну пажњу посвећујемо местима где су националне мањине већинско становништво, два донаторска места биће резервисана управо за такве школе. Ако знате школу којој би овакав вид помоћи значио, или компаније које би желеле да подрже овај пројекат, радо ћемо их укључити у причу која мења животе младих широм Србије – каже Александар.
Циљ је да се ученицима ван великих градова омогући једнак приступ савременим образовним алатима и да се подигне квалитет наставног процеса. Након пријема предлога, тим Фондације ће контактирати школе, верификовати потребе и објавити изабране локације пре почетка школске године 2025/2026.
Пријаве препорука за школе и упити за партнерство могу се послати преко контакт форме на званичном сајту BrightWell фондације. За додатне информације доступни су и контакт-подаци истакнути на сајту.
- Школа без рачунара, лабораторија без експеримената и учионица без алата за будућност нису места где иновације настају – каже Бабић. Фондација - BrightWell верује да свако дете заслужује прилику да истражује, ствара и развија своје потенцијале.
Ова фондација пре месец дана завршила је свој први пројекат: дебатни турнир за средњошколце, реализован у партнерству с Универзитетским дебатним клубом у Новом Саду. На реду су техничка наставна средства.
И. Р.