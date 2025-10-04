ИЛОН МАСК РАСПИСУЈЕ КОНКУРС ЗА ГЕЈМЕРЕ Сатница и до 100 долара, ево шта је потребно да се ради
Можда себе сматрате вештим гејмером, али да ли сте довољно добри да Грок вештачкој енциклопедији држите приватне часове о играма?
xAI, компанија у власништву Илона Маска, тражи људе који ће обучавати Грок и побољшати способност АИ четбота да креира видео игре. Плата се креће од 45 до 100 долара по сату, иако је за посао потребно више од тога да будете само одличан играч "кантера".
xAI оглашава позицију "Video Games Tutor" као улогу АИ тутора специјализованог за видео игре. Кандидат ће тренирати и усавршавати Грок како би АИ бриљирао у концептима, механици и генерисању видео игара.
У огласу се објашњава да посао подразумева коришћење посебног софтвера за додавање ознака, белешки и уноса на пројектима који укључују механику игара, наративе и елементе дизајна.
Искуство и умеће у гејмингу су пожељни, али позиција захтева шири сет вештина. Кандидати морају да покажу високу стручност на пољима дизајна игара, рачунарских наука, интерактивних медија или сродних области. Способност анализе гејминг садржаја и познавање алата за развој игара спадају у остале кључне захтеве.
Уколико мислите да имате шта је потребно, овај необичан посао се може обављати из xAI канцеларија у Пало Алту, али и на даљину (remote). Плата се креће од 45 до 100 долара по сату, у зависности од искуства, уз додатне бенефите попут приватног здравственог осигурања.