ДОБРЕ ВЕСТИ ЗА НАЈСТАРИЈЕ ГРАЂАНЕ Ево колико ће износити просечна децембарска пензија

04.10.2025. 12:04 12:21
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
пензије
Фото: Илустрација/ Canva

Пензије и остала права из пензијског и инвалидског осигурања (ПИО) ће на основу процента учешћа нето пензија у бруто домаћем производу (БДП) бити увећана за 12,2 одсто, а примењено на просечан износ пензије за август од 50.657 динара, просечна децембарска пензија износиће 56.837,1 динар, изјавио је директор Фонда ПИО Реља Огњеновић.

Он је за најновије издање „Гласа осигураника“, гласила Фонда ПИО, рекао да ће се, с обзиром на то да је учешће нето пензија у БДП-у 9,98 одсто, усклађивање применити у висини раста просечне зараде, што је за кориснике и најповољније.

Истакао је да кумулативно увећање пензија од новембра 2024. до децембра 2025. године износи 24,4 одсто.

