КАКО ЈЕДАН КЛИК МОЖЕ ДА ВАС ОСТАВИ И БЕЗ НОВЦА И БЕЗ КАРТИЦЕ Када банкомат постане замка ЕВО КАКО ДА СЕ ЗАШТИТИТЕ
За већину грађана коришћење банкомата делује као најобичнија рутина – убаците картицу, подигнете новац и наставите својим путем.
Међутим, иза ове једноставне радње крије се низ непријатних ситуација које могу довести до тога да останете и без картице и без новца.
Један од најчешћих проблема јесте када банкомат „прогута“ картицу. То се може десити ако је картица оштећена, чип истрошен или уколико дође до квара на самом уређају. Уређај је задржава и када корисник не преузме картицу на време, а честа ситуација је и прекид везе са банком – тада, из безбедносних разлога, систем аутоматски повлачи картицу.
Још већи стрес настаје када новац није исплаћен, а износ је ипак скинут са рачуна. Ово се обично дешава услед нестанка струје или пада система, када механизам задржи новчанице, а софтвер бележи исплату. Неретко се догоди и дупла наплата, када се иста трансакција региструје два пута.
Проблеми постоје и код уплата. Новац се понекад задржи у банкомату без књижења на рачун, нарочито ако се систем „замрзне“ током обраде. Такође, дешава се да банкомат исплати мањи износ од траженог, док рачун показује пуну исплату – што кориснике доводи у врло незгодну ситуацију.
Иако банке у већини случајева враћају новац и картице, процес уме да траје данима, па и недељама, посебно ако је трансакција обављена на банкомату друге банке. Корисници се тада осећају немоћно, заробљени између технологије и бирократије.
У времену када се све више ослањамо на картице и дигиталне сервисе, довољан је само један квар банкомата да обична трансакција прерасте у праву финансијску ноћну мору, пише Телеграф Бизнис.