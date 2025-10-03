КОД КОМШИЈА ДИВЉА ИНФЛАЦИЈА Дупло је већа него у другим државама еврозоне
Ова држава се и у септембру нашла међу земљама с највишом инфлацијом у еврозони.
Потрошачке цене у Хрватској су у септембру 2025. године биле за 4,2 одсто више у односу на исти месец претходне године, саопштио је Државни завод за статистику (ДЗС).
То значи да су производи и услуге које грађани свакодневно користе, попут хране, пића, струје или горива, у просеку поскупели.
Иако није једина, Хрватска се тиме сврстала међу земље са највишом инфлацијом у еврозони, заједно са Словачком и Естонијом.
У поређењу са августом ове године, цене су у просеку порасле за 0,4 одсто.
Инфлација успоравала, па поново почела да расте
Током године, инфлација у Хрватској се кретала између 3,2 и 4,1 одсто. У августу је деловало да се раст цена зауставља, али су септембарски подаци показали да инфлација поново благо расте.
Према подацима ДЗС-а, цене услуга су највише порасле, за 6 одсто, док су храна, пиће и дуван скупљи за 5,6 одсто.
Енергенти су поскупели за 4,5 одсто, док су индустријски производи без хране и горива забележили најмањи раст, свега 0,5 одсто.
На месечном нивоу, највише су поскупели индустријски производи без енергије (+2,9%), док су цене хране и пића благо пале (-0,3%).
Еуростат потврђује: Хрватска на врху по инфлацији
Према хармонизованом индексу потрошачких цена (ХИЦП), који користи Еуростат како би упоредио инфлацију у чланицама ЕУ, годишња инфлација у Хрватској у септембру је била 4,6 одсто, што је међу највишим стопама у еврозони.
Вишу инфлацију имала је само Естонија (5,2%), док су Хрватска и Словачка биле одмах иза.
У целој еврозони, просечна годишња инфлација износила је 2,2 одсто, што значи да се цене
Дневник/Бизнис.рс