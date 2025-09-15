few clouds
ОГЛАСИЛА СЕ НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ: Међугодишња инфлација у августу 4,7%, месечна 0,2%, вођена растом хране и услуга

Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/ Танјуг
Фото: pixabay.com

БЕОГРАД: Међугодишња инфлација је у августу успорила на 4,7 одсто, при чему је успорила и базна инфлација, по искључењу цена хране, енергије, алкохола и цигарета, која је износила 4,5 одсто и задржала се други месец заредом на нижем нивоу у односу на укупну инфлацију, објавила је Народна банка Србије, (НБС), позивајући се на податке Републичког завода за статистику .

Када је реч о месечној инфлацији, она је у августу износила 0,2 одсто и била је у највећој мери вођена растом цена индустријско-прехрамбених производа, 0,8 одсто и цена услуга, 0,4 одсто. 

Насупрот томе, снижене су цене нафтних деривата и производа у оквиру базне инфлације.

Када је реч о ценама хране и безалкохолних пића оне су у просеку повећане за 0,6 одсто, чему су највише допринеле веће цена свежег меса, 3,2 одсто, као и појединих категорија прерађене хране, као што је хлеб и безалкохолна пића.

Из НБС су навели да су цене воћа и поврћа, заједно посматрано, остале непромењене, при чему је воће благо поскупело и то за 0,8 одсто, док је поврће појефтинило за 0,6 одсто.

Посматрано на међугодишњем нивоу, раст цена хране и безалкохолних пића у августу је успорио на 7,8 одсто, опредељујући око половине укупне инфлације.

Цене производа и услуга у оквиру базне инфлације забележиле су месечни раст од 0,2 одсто, што је ниже од остварења претходних месеци. 

Сезонско поскупљење туристичких пакет-аранжмана и раст цена појединих услуга делом су неутралисани сезонски уобичајеним нижим ценама обуће и одеће.

Цене енергената су, под утицајем појефтињења нафтних деривата за 0,7 одсто, на месечном нивоу, снижене за 0,3 одсто.

У односу на август прошле године, цене енергената биле су ниже за 0,8 одсто.

У Народној банци очекују да ће у наредним месецима међугодишња инфлација наставити да успорава, између осталог, и под утицајем Уредбе о посебним условима за обављање трговине за одређену врсту робе Владе Србије, којом су на шест месеци ограничене марже у трговини на велико и мало на 20 одсто.

