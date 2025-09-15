ОГЛАСИЛА СЕ НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ: Међугодишња инфлација у августу 4,7%, месечна 0,2%, вођена растом хране и услуга
БЕОГРАД: Међугодишња инфлација је у августу успорила на 4,7 одсто, при чему је успорила и базна инфлација, по искључењу цена хране, енергије, алкохола и цигарета, која је износила 4,5 одсто и задржала се други месец заредом на нижем нивоу у односу на укупну инфлацију, објавила је Народна банка Србије, (НБС), позивајући се на податке Републичког завода за статистику .
Када је реч о месечној инфлацији, она је у августу износила 0,2 одсто и била је у највећој мери вођена растом цена индустријско-прехрамбених производа, 0,8 одсто и цена услуга, 0,4 одсто.
Насупрот томе, снижене су цене нафтних деривата и производа у оквиру базне инфлације.
Када је реч о ценама хране и безалкохолних пића оне су у просеку повећане за 0,6 одсто, чему су највише допринеле веће цена свежег меса, 3,2 одсто, као и појединих категорија прерађене хране, као што је хлеб и безалкохолна пића.
Из НБС су навели да су цене воћа и поврћа, заједно посматрано, остале непромењене, при чему је воће благо поскупело и то за 0,8 одсто, док је поврће појефтинило за 0,6 одсто.
Посматрано на међугодишњем нивоу, раст цена хране и безалкохолних пића у августу је успорио на 7,8 одсто, опредељујући око половине укупне инфлације.
Цене производа и услуга у оквиру базне инфлације забележиле су месечни раст од 0,2 одсто, што је ниже од остварења претходних месеци.
Сезонско поскупљење туристичких пакет-аранжмана и раст цена појединих услуга делом су неутралисани сезонски уобичајеним нижим ценама обуће и одеће.
Цене енергената су, под утицајем појефтињења нафтних деривата за 0,7 одсто, на месечном нивоу, снижене за 0,3 одсто.
У односу на август прошле године, цене енергената биле су ниже за 0,8 одсто.
У Народној банци очекују да ће у наредним месецима међугодишња инфлација наставити да успорава, између осталог, и под утицајем Уредбе о посебним условима за обављање трговине за одређену врсту робе Владе Србије, којом су на шест месеци ограничене марже у трговини на велико и мало на 20 одсто.