УЗБУНА У КОМШИЛУКУ! Ево где је слетео птичји грип, приближило се Србији!
Вирус је откривен у јату од 19.700 патака у Солноку, при чему је 725 птица угинуло.
Мађарска је забележила појаву високо патогеног птичјег грипа Х5Н1 на фарми товних патака, објавила је у петак Светска организација за здравље животиња, док Европу погађа сезонски талас ове опасне болести.
Ширење Х5Н1 изазива забринутост код влада и меснопрерађивачке индустрије, с обзиром на то да је вирус последњих година уништавао јата широм света, нарушавао снабдевање храном, подизао цене и повећавао ризик од преношења на људе.
Светска организација за здравље животиња је, позивајући се на извештај мађарских власти, навела да је вирус откривен у јату од 19.700 патака у Солноку, при чему је 725 птица угинуло.
Преостале патке су превентивно уклоњене како би се спречило даље ширење болести.
Почетком седмице око 400.000 кокошака, патака, гусака и ћурки еутаназирано је на више од 30 комерцијалних фарми живине у Немачкој након новог таласа ширења птичјег грипа.