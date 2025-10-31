few clouds
УЗБУНА У КОМШИЛУКУ! Ево где је слетео птичји грип, приближило се Србији!

31.10.2025. 16:07
Фото: Pixabay.com/ ilustracija

Вирус је откривен у јату од 19.700 патака у Солноку, при чему је 725 птица угинуло.

Мађарска је забележила појаву високо патогеног птичјег грипа Х5Н1 на фарми товних патака, објавила је у петак Светска организација за здравље животињадок Европу погађа сезонски талас ове опасне болести.

Ширење Х5Н1 изазива забринутост код влада и меснопрерађивачке индустрије, с обзиром на то да је вирус последњих година уништавао јата широм света, нарушавао снабдевање храном, подизао цене и повећавао ризик од преношења на људе.

Светска организација за здравље животиња је, позивајући се на извештај мађарских власти, навела да је вирус откривен у јату од 19.700 патака у Солноку, при чему је 725 птица угинуло.

Преостале патке су превентивно уклоњене како би се спречило даље ширење болести.

Почетком седмице око 400.000 кокошака, патака, гусака и ћурки еутаназирано је на више од 30 комерцијалних фарми живине у Немачкој након новог таласа ширења птичјег грипа.

птичји грип Мађарска патке
Бизнис Пољопривреда
