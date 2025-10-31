broken clouds
НБС УВОДИ РЕВОЛУЦИЈУ У ПЛАЋАЊА! Од 1. децембра електронске менице званично замењују папирне и убрзавају пословање

31.10.2025. 11:53 11:59
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/ Танјуг
Фото: Pixabay.com

БЕОГРАД: Народна банка Србије је најавила да ће 1. децембра почети с радом Централни регистар електронских меница (CReM), чиме ће бити омогућено издавање и коришћење меница у електронском облику, које су се до сада користиле искључиво у папирној форми, на меничном бланкету.

Банке су обавезне да од 1. децембра омогуће коришћење електронских меница свим правним лицима и предузетницима - својим клијентима, а од краја новембра 2026. године и грађанима.

С тим у вези, Извршни одбор и гувернер Народне банке Србије су 29. октобра године донели Одлуку о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења, као и измене и допуне Одлуке о начину вршења принудне наплате с рачуна клијента и Одлуке о јединственој тарифи по којој Народна банка Србије наплаћује накнаду за извршене услуге. 

CReM је савремена дигитална платформа коју је развила Народна банка Србије и која омогућава да се све радње у вези с меницама - њихово креирање, издавање, пренос, подношење на наплату и брисање, обављају електронски, брзо, ефикасно и без папирне документације, саопштила је НБС. 

То ће значајно убрзати пословање и уштедети време и трошкове како привреди тако и грађанима. 

Сви подаци о електронским меницама биће безбедно чувани у CReM -у као саставном делу Регистра меница и овлашћења, који има правни статус јавне књиге, што ће обезбедити потпуну транспарентност, поузданост и правну сигурност у промету електронских меница. 

Клијенти ће Централном регистру приступати преко апликација електронског, односно мобилног банкарства, уз коришћење квалификованог електронског потписа (ConsentID апликација Канцеларије за ИТ и електронску управу) за потписивање електронских меница и других битних радњи. 

За употребу електронске менице у судском и извршном поступку користиће се извод из ЦРеМ-а, као јавна и веродостојна исправа коју издаје Народна банка Србије.

Одлуком Народне банке Србије је утврђено да ће укупне накнаде за издавање и коришћење електронских меница за привреду и грађане бити ниже у односу на постојеће накнаде које банке наплаћују за папирне менице.

У централној банци очекују да ће клијенти банака препознати ову предност, иако ће и даље имати могућност избора између електронске и папирне менице и напомињу да су тај избор банке дужне да поштују.

Тиме ће се заокружити могућности за потпуну дигитализацију банкарских послова који укључују издавање меница и укинути потреба за одласком у банку ради њиховог попуњавања, наводе из НБС.

Како је саопштено, Народна банка Србије овим пројектом још једном доказује потпуну посвећеност даљем унапређењу, дигитализацији и сигурности финансијског система, уз очигледне користи за грађане и привреду.

народна банка србије менице
Бизнис Новчаник
