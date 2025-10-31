КРАЈ ПРЕВАРЕ У ТРГОВИНАМА Министарска Лазаревић најавила: Грађани ће моћи да виде сваки СКОК ЦЕНА У РЕАЛНОМ ВРЕМЕНУ
БЕОГРАД: Министарка унутрашње и спољне трговине Јагода Лазаревић најавила је данас да ће ускоро свим грађанима бити доступна платформа путем које ће моћи у сваком тренутку да прате кретање цена у трговинама и на тај начин имају преглед где им је који производ повољнији.
"Заједно са Канцеларијом за ИТ, која је одрадила највећи део посла, радимо на платформи на којој ће јавно бити истакнути ценовници које трговински ланци достављају Министарству на недељном нивоу. Ускоро ће ова платформа бити јавно доступна и сви грађани ће моћи да уђу на њу, бирају трговински ланац, потом категорију производа, производ, бренд и да виде цену. Моћи ће и у сваком моменту да виде како су се кретале цене, од 1. септембра, од кад важи Уредба, на недељном нивоу", рекла је Лазаревићева.
Он је рекла за Њузмакс, саопштило је министраство, да ће путем те платформе грађани моћи да пореде цене, јер ће имати увид у комплетан ценовник производа у сваком трговинском ланцу.
"И за нас је то важна платформа, јер ће нам бити индикатор, ако уочимо било какве девијације. И код производа за које се не примењује правило замрзавања цене на 1. август моћи ће да се види има ли неких неоправданих промена. Та платформа биће врло корисна алатка која ће дати комплетан увид цена производа у сваком тренутку", рекла је Лазаревићева.
Она је казала да поменута платформа није везана само за уредбу јер је била планирана и пре ње, а пре свега у контексту новог Закона о заштити потрошача.
Додала је да се сада због уредбе пожурило са комплетирањем платформе.
"И сама сам провела сате гледајући ту базу, гледала како су се кретале цене, поредила и анализирала. Многи важни производи су појефтинили, и по 20 до 25 одсто, има и производа који нису, оних којима је маржа и раније била испод 20 одсто, као и оних, попут кафе, који су берзанска роба. Грађани ће моћи сами да на платформи упореде цене, изаберу трговце, и као потрошачи изаберу", рекла је Лазаревићева.
Као пример је навела да се код неких млечних производа цена није мењала од ступања уредбе на снагу, док постоје измене цена код неких малих добављача.
"На нама као потрошачима је да одаберемо шта ћемо да купимо за свој новац. А када имате све прегледно, као што ће бити на платформи, можете лепо да се припремите пре одласка у куповину", истакла је Лазаревићева.
Поводом најава појединих трговинских ланаца да ће затварати објекте по Србији због Уредбе о ограничењу маржи, Лазаревићева је рекла да се држава стално суочава са разним врстама притисака а да је ово један врло социјално осетљив вид притиска.
"Али ми врло добро знамо да постоје објекти који једноставно нису рентабилни много дуже и много пре доношења уредбе. Такође, пратимо и проток запослених у трговинским ланцима, па знамо да је број запослених у трговинским ланцима почео да опада још од 2021. године, а да је број објеката растао", навела је Лазаревићева.
Она је додала да се мало повећавао број запослених 2023. и 2024. године, али да се никада нису вратили на ниво из 2021. године.
"Питање је да ли су само отварањем нових објеката могли да буду конкурентни или су само желели веће тржишно учешће. Ако имају нерентабилне објекте, неке ће затворити. Те поруке о затварању имају и неку политичку димензију, покушавају да нас додатно притисну, али ето, имаћемо ускоро састанак па смо ту да чујемо аргументе. Разумем њихову потребу да се боре, али наш је циљ да имамо цене под контролом које ће утицати на стандард грађана а не да плаћамо најскупљу храну у Европи", поручила је Лазаревићева.