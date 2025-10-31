broken clouds
СУШНИ ПЕРИОД ОДЛОЖИО ЈЕСЕЊУ СЕТВУ У БАЧКОЈ Ево шта ће бити са УЉАНОМ РЕПИЦОМ и ПШЕНИЦОМ и да ли пољопривредници могу опет на њиве

31.10.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
pšenica
Фото: unsplash.com

Кише је у Бачкој било прошлог викенда, која је за пољопривреднике, након сушног лета и јесењег периода, злата вредна.

Сушни период одложио је сетву уљане репице.

Са њиве у околини Сомбора јавила је Оливера Секулић, саветодавац у Пољопривредној стручној служби „Сомбор“, који је за РТВ1 изјавила да је уљана репица ужег сетвеног рока, а они који нису чекали и репицу посејали почетком септембра, имаће добре усеве.

-Они који су то урадили тада усеви су никли. За разлику од тих првих рокова, уљана репица која је средином септембра засејана налазе се у проблему. Изостало је ницање. Сада је касно да се уљана репица сеје, а рано за одлуку да ли је пресејавати- навела је Секулић. 

sekulić
Фото: Screenshot RTV1

Око 25.000 хектара пшенице сеје се на овим просторима, а тешко се нађе њива на којој је сада никла.

-Немогуће је било урадити обраду земље. Већина произвођача је сачекала касније сетвене услове. Пракса је показала да су добре сетве и крајем октобра и почетком новембра. Препорука је водити се сетвеним роковима. 
 

сомбор пшеница уљана репица
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Бизнис Пољопривреда
