ПРОДУЖЕН РАД КОНТАКТ ЦЕНТРА ЕДС ЗА ВИКЕНД Почиње примена попуста од шест одсто за пријаву стања бројила
Попуст од шест одсто на рачун за електричну енергију од сада могу да користе сви који од 1. до 6. у месецу сами пријаве стање бројила Електродистрибуцији Србије и до 20. у месецу плате рачун.
Корисници могу брзо и једноставно да пријаве стање у мобилној апликацији ЕД Србије, на сајту www.elektrodistribucija.rs, путем мејла, директно на шалтерима, као и бесплатним позивом Контакт центра ЕДС на број 0800 360 300.
Пошто су први дани очитавања бројила овог викенда, оператери контакт центра за дистрибутивна подручја Новог Сада, Краљева, Ниша и Крагујевца радиће продужено 1. и 2. новембра, од 8.00 до 16.00 часова, док је радно време за Београд 24 часа сваког дана.
Пола милиона корисника већ самостално очитава бројила, а највише је оних који стање достављају путем апликације ЕД Србије која је доступна и за Андроид, ајфон и Хуавеј мобилне телефоне.
На предлог корисника, апликација је од новембра унапређена тако да је могуће дати назив мером месту да би се олакшала пријава за више бројила са једног уређаја. Да би се користила нова опција неопходно је ажурирати апликацију, а детаљно упутство како послати стање, додати ново мерно место, дати назив и очитати бројило доступно је у апликацији и на сајту Електродистрибуције Србије.
Савет за самочитаче је да пре слања пријаве провере да ли су добро уписали свих 12 цифара шифре мерног места, која се може пронаћи у горњем левом углу рачуна за електричну енергију. Уколико тај податак није тачан пријаву није могуће прихватити.
Више од 650.000 паметних бројила Електродистрибуција Србије очитава даљинским системом и ти корисници не пријављују стање самостално.