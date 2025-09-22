ЦЕНЕ ЗЛАТА СКОЧИЛЕ У НЕБЕСА Инвеститори очекују резултате америчке инфлације, тржиште реагује на геополитичке РИЗИКЕ
ЊУЈОРК: Цене злата данас су скочиле на рекордних 3.728 долара по унци, пре свега због могућег даљег смањења каматних стопа у Сједињеним Америчким Државама и сталном потражњом за сигурним уточиштима од политичке неизвесности.
Инвеститори сада ишчекују кључне податке о америчкој инфлацији и коментаре званичника Федералних резерви (ФЕД) ове недеље ради додатних политичких сигнала, пренео је Трејдинг економикс.
Прошле недеље, америчка централна банка је снизила каматне стопе први пут од децембра и назначила да су вероватна даља смањења, јер тржиште рада показује знаке слабљења.
Тржишта тренутно рачунају још два смањења од 25 процентних поена на преосталим састанцима ФЕД-а ове године, а очекивања попуштања монетарне политике подстакла су раст злата од 40 одсто од почетка године.
Токови сигурних уточишта такође су угрожени текућим геополитичким ризицима, укључујући рат између Русије и Украјине, а ту су и страхови од економских последица царина америчког председника Доналда Трампа.