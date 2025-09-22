clear sky
ЦЕНЕ ЗЛАТА СКОЧИЛЕ У НЕБЕСА Инвеститори очекују резултате америчке инфлације, тржиште реагује на геополитичке РИЗИКЕ

22.09.2025. 17:40
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Танјуг
Фото: pixabay.com

ЊУЈОРК: Цене злата данас су скочиле на рекордних 3.728 долара по унци, пре свега због могућег даљег смањења каматних стопа у Сједињеним Америчким Државама и сталном потражњом за сигурним уточиштима од политичке неизвесности.

Инвеститори сада ишчекују кључне податке о америчкој инфлацији и коментаре званичника Федералних резерви (ФЕД) ове недеље ради додатних политичких сигнала, пренео је Трејдинг економикс.

Прошле недеље, америчка централна банка је снизила каматне стопе први пут од децембра и назначила да су вероватна даља смањења, јер тржиште рада показује знаке слабљења.

Тржишта тренутно рачунају још два смањења од 25 процентних поена на преосталим састанцима ФЕД-а ове године, а очекивања попуштања монетарне политике подстакла су раст злата од 40 одсто од почетка године.

Токови сигурних уточишта такође су угрожени текућим геополитичким ризицима, укључујући рат између Русије и Украјине, а ту су и страхови од економских последица царина америчког председника Доналда Трампа.

злато тржиште
Извор:
Дневник/Танјуг
Пише:
Дневник
