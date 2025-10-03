moderate rain
(ВИДЕО) Какав рекорд КРАВА БЕБА ОТЕЛИЛА ЧАК 4 ТЕЛЕТА Санела, Касандра, Боки и Деки донели велику радост породици Младеновић

03.10.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
РТС
Коментари (0)
КРАВА
Фото: printscreen/RTS

Да крава отели два телета није реткост, али је велика срећа. Три телета, међутим, заиста су несвакидашњи догађај, а четири, то се готово не догађа.

Управо то се ипак догодило у домаћинству Младеновића у мерошинском селу Лепаја, где је крава Беба отелила четири здрава телета.

Санела, Kасандра, Боки и Деки и њихова мајка, крава Беба, чудо су у мерошинском крају, где овакав случај не памте. Велику радост донели су Младеновићима који овако нешто, кажу, нису могли ни да сањају.

Миодраг Младеновић, село Лепаја, каже: "Три се отелила, два женска и једно мушко, и они су отишли да попију кафу и сок, то је било око пола један ноћу, а ја сам остао да их припазим, почели су помало да устају и одједном крава легла и избацила још један водењак и видим ја још једну ногицу."

Љубинка Младеновић, село Лепаја, додаје: "Нисам веровала. За два сам рекла, јер доктор ми је рекао, а за три и за четири ни у лудилу. И тако сам се везала за њих, уопште ми није тешко. Устајем и без сата да помузем, нахраним, напојим."

Ови младунци попију дневно више од 25 литара млека, па се уз оно које даје крава Беба, додаје и козје млеко и млеко у праху. Хране се три пута дневно.

Миодраг објашњава: "Она мора да измузе. Kад измузе, ја ставим ово, и приђу два, два вежем. И када посисају свој део, ја она два одвежем, ове која су сисала вежем."

За кратко време, Санела, Kасандра, Боки и Деки постали су мезимци читавог села, а Младеновићи кажу да ће им бити тешко да се одвоје од њих.

Љубинка наводи: "Чудно је свима. Пуно су долазили, честитали. Kад ме виде у селу кажу: - Ево је Бина и четири телета. Задржаћу ово најмалије зато што је вришко и да му не буде мајка сама."

У овом домаћинству дешавало се више пута да крава отели два телета. Пре неколико година, коза им је ојарила пет јарића, а недавно свиња опрасила 17 прасића.

Видео погледајте овде.

РТС

крава теле рекорд
Извор:
РТС
Пише:
Дневник
Бизнис Пољопривреда
