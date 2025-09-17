clear sky
(ФОТО) КРМАЧА ОПРАСИЛА 24 ПРАСЕТА, 22 ПРЕЖИВЕЛО Чудо на имању домаћина из Патковаче

17.09.2025. 20:26
Дневник
Агроклуб
прасићи
Фото: Ilustracija pixabay

Крмача је пренела до 118. дана, урађена је индукција прашења која није уродила плодом, а онда су ветеринари узели ствар у своје руке.

На имању Горана Симића, домаћина из Патковаче код Бијељине у суседној Босни и Херцеговини, одиграла се несвакидашња прича о којој ће се међу фармерима дуго причати.

Његова крмача, која је пренела до 118. дана, није се опрасила ни након индукције.

Тим стручњака Ветеринарске станице Интервет Вон Бијељина, др Драгиша Зарић и Александар Јочковић, одлучили су да изведу царски рез.

Упркос тешким условима на терену, како описују, спарини, врућини, па чак и торзији материце, интервенција је завршена успјешно.

На свет је дошло чак 24 прасета, од чега 22 жива, на велику радост породице Симић. И крмача и прасићи су доброг здравственог стања.

Агроклуб.рс

прасићи пољопривреда
