ХИТНО ПОВУЧЕН ОВАЈ ПРОИЗВОД ИЗ ПЕПКА Не испуњавају безбедносне стандарде; Вратите их у најближу продавницу
Како је наведено на сајту, Пепцо је са тржишта Србије повукао две шоље са мермерним дезеном "због неиспуњавања безбедносних стандарда".
У питању су:
ПЛУ 624338 бела шоља са мермерним дезеном;
ПЛУ 624338 плава шоља са мермерним дезеном;
Сви производи пореклом су из Пољске, а њихов увозник је Пепцо Београд.
"Производи нису у складу са захтевима Правилника о условима здравствене исправности предмета опште употребе који се могу ставити на тржиште због миграције боје у симулантну течност и љуштења боје", саопштила је компанија у образложењу о повлачењу производа.
Из Пепца позивају потрошаче да врате ове производе у најближу Пепцо продавницу.
"Молимо Вас да вратите наведене производе и добићете пуни износ за своју куповину. Поврат се може извршити у било којој Пепцо продавници", навели су.