СПИСАК НАЈПЛАЋЕНИХ ПОСЛОВА У СРБИЈИ: Млади се све више окрећу ка овим занимањима, зарада највећи мотив

03.11.2025.
У Србији се плате у различитим секторима значајно разликују, а висина зараде често не зависи само од дипломе или радног времена.

Док неки послови доносе стабилну, али просечну зараду, други нуде могућност високих примања за оне са искуством и специфичним вештинама.

1. ИТ сектор и програмери

Без сумње, програмери и стручњаци за ИТ и софтверски развој спадају међу најбоље плаћене у земљи. Плате за искусне програмере у Београду, Новом Саду и Нишу могу достићи и 2.500 до 4.000 евра месечно, док почетници зарађују од 800 до 1.500 евра. Потражња за вештинама у области програмирања, wеб и мобилних апликација и даље расте, што ИТ стручњацима даје велику преговарачку моћ.

2. Менаџери и руководиоци

У фирмама и међународним компанијама, менаџери средњег и вишег нивоа спадају у групу са највишим примањима. Директор продаје, финансија или операција може месечно зарадити између 2.000 и 3.500 евра, док се у мултинационалним компанијама плате пењу и до 5.000 евра.

3. Специјалисти у здравству и фармацији

Лекари са специјализацијом, стоматолози и фармацеути који раде у приватним клиникама и апотекама могу очекивати зараде од 1.500 до 3.000 евра, док у јавном сектору плате углавном варирају између 600 и 1.200 евра. Популарност приватних клиника у већим градовима омогућава стручњацима да значајно увећају примања кроз додатне услуге.

4. Технички и индустријски послови

У индустрији, високо квалификовани инжењери, техничари и руковаоци машина могу зарађивати више од 1.500 евра месечно, нарочито у секторима попут аутомобилске индустрије, енергетике и производње. Повећана потражња за стручњацима са конкретним вештинама често надмашује понуду, што подиже цену рада.

5. Транспорт и логистика

Возачи камиона за међународни транспорт спадају у групу изненађујуће добро плаћених занимања. Искусни возачи, посебно они који раде на дугим релацијама по Европи, зарађују између 1.200 и 2.000 евра месечно, често уз покривене трошкове пута и бонусе.

6. Тржиште слободних занимања и онлине послова

Фриланцери, дигитални маркетари, графички дизајнери и стримери могу зарадити значајне суме, посебно када раде за клијенте из иностранства. Зараде варирају, али успели професионалци зарађују и преко 3.000 евра месечно без сталног радног времена и традиционалног уговора о раду.

Иако висина плате у Србији често зависи од сектора и искуства, јасно је да су данас најбоље плаћени послови они који траже специфичне вештине – ИТ, менаџмент, здравство, транспорт и онлине фрееланцинг. Све већи број младих бира ове области управо због могућности да зараде далеко више од просечне плате у земљи.

 

