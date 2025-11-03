ПАНИКА МЕЂУ ВОЗАЧИМА На бензинским пумпама редови ГОРИВО СЕ СИПА У КАНИСТЕРЕ
Сцене какве памтимо из времена санкција од пре тридесет година поново могу да се се примете на бензинским пумпама у Београду.
Иако смо сви итекако свесни да горива на свим пумпама у Србији има довољно и да ће га бити и у наредном периоду, поједини грађани већ су почели да припремају залихе и точе бензин у канистере, вероватно у страху од најављеног прекида рада рафинерија у Панчеву због санкција НИС-у.
Наиме, на једној пумпи, екипа К1инфо запазила је мушкарца који је напунио резервоар а потом сипао гориво у неколико канистера у пртљажнику. Овако понашање је директна последица страха који се у последњим данима шири – све због увођења америчких санкција компанији Нафтна индустрија Србије (НИС).
Међутим, надлежни апелују на грађане да нема основа за панику – снабдевање горивом је стабилно, а пумпе нормално раде. Држава и компанија истичу да су залихе нафте и деривата довољне за покривање тржишта и да ће снабдевање бити без прекида.
Шта се заправо догађа?
САД су увеле санкције НИС-у због већинског руског власништва и улоге те компаније на српском тржишту нафте и деривата.
То је довело до забринутости да би, уколико снабдевање сировом нафтом или начин плаћања буде блокиран, могло доћи до несташице горива или наглог пораста цена. Ипак, компанија и држава понављају да се припремила за сценарио и да тржиште функционише како треба.
Зашто онда видимо овакве сцене?
Слика мушкарца који точи гориво у канистер на пумпи у Београду јесте потресна због наше историје, али пре свега представља одговор појединаца на гласине и неизвесност, као и беспотребно увођење панике. Уместо да на основу тога донесу смирене одлуке, неки возачи реагују импулсивно, што ствара привид да "нестаје гориво". У пракси – фирме и надлежни тврде да имају довољно залиха и капацитета.
Важно за грађане:
Пумпе раде нормално, гориво се дистрибуира и нема информација да ће у блиској будућности нестати.
Цене деривата нису нагло скочиле – држава је предузела мере регулације цена.
Уколико имате резервно гориво код куће – проверите да ли је складиштено безбедно и у складу са правилима.
Пратите званичне изјаве и информације надлежних – избегавајте дељење и ширење непроверених гласина које могу изазвати непотребну панику.
Иако је ситуација са санкцијама озбиљна тема и надлежни је прате са високим приоритетом, грађанима Србије поручено је да нема разлога за панику. Горива тренутно има и пумпе нормално функционишу.