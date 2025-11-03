ОВА ФАРМА У ФЕКЕТИЋУ ЈЕ ПРАВО ЧУДО, ИЗНЕНАДИЋЕТЕ СЕ ОД МЛЕКА КОЈЕ ЖИВОТИЊЕ ЈОЖЕФ ПРАВИ ОДЛИЧНУ МОЦАРЕЛУ Бизнис је добар, али треба бити стрпљив
Јединствена фарма аутохтоних раса животиња налази се у Фекетићу на подручју општине Мали Иђош, у газдинству Јожефа Корижа Тисе.
Домаћег бивола, балканског магарца и свиње - манглулице и морaвке Јожеф Кориж Тиса увезao je пре десет година из Националног парка Хортобађ, највеће пустаре у Мађарској и најпознатије у Европи, заштићене као светска културна баштина.
Кориж Тиса за Дневник истиче да је за увоз аутохтоних раса које представљају банку гена у Србији добио дозволу од Министарства пољопривреде у намери да се ретке врсте увећају на овдашњем подручју, тове и месо прерађује. Aли и после десет година бављења сточарством може да каже да влада слабо интересовање за узгој и тов међу пољопривредницима и уопште код младих жељних да се опробају у новим пољопривредним пословима, мада Министарство пољопривреде даје подстицаје по грлу и за аутохтоне расе животиња. За домаћег бивола по грлу добија се 30.000 динара, балканског магарца 10.000 динара, а за мангулице и моравке по 12.000 динара, односно 4.000 динара до седам месеци старости.
- Бизнис је добар и труд се исплати, али треба бити стрпљив и имати улог док посао не крене јер ниједан добар посао не доноси одмах новац и повраћај уложених пара - казао је Кориж Тиса.
Разлог зашто не влада веће интересовање за узгој и прераду меса сматра да вероватно потиче од тога што код аутохтоне расе тов траје дуже. Да би домаћи бивол достигао тежину од 400 до 500 килограма треба га хранити четири до пет године, а моравке и мангулице између две и три године да би тежиле oкo 150 до 200 килограма. Треба им и дуже време него код домаћих свиња и крава да остану супрасне, односно и стеоне. Код моравки и мангулица тај перод је две године и када се опрасе не дају више од пет, шест прасади. Женке бивола - краве стеоне су 11 месеци, а да би биле стеоне треба им да нарасту четри године док код домаћих крава је то скоро дупло краћи период и теле се после девет месеци.
Кориж Тиса сада се више бави товом и увећавањем стада. Додату вредност у тову има од прерађевина које су органске и према томе скупље од сухомеснатих намирница из конвенционалне производње. Животиње храни органским житарицама са његових њива без вештачких ђубрива, на природан начин и зато су скупљи и кулен, сланина, шунка, кобасица, масти, чварци...
Велика значај
Јожеф Кориж Тиса посебно истиче вредност аутохтоних раса.
Мангулице и моравке имају здравије месо у односу на друге расе свиња, садрже висок ниво протеина и низак холестерол, док моравка даје и десет посто више меса у односу на мангулице. Домаћи магарац је такође корисна животиња, због меса и млека који има вишеструку намену. Само што магарица не даје пуно млека.
Jожеф Кориж Тиса истиче како се од женке бивола - краве прави моцарела, јер садржи 16 процената млечне масти, због чега су домаћи биволи посебно корисни. - Женке дају по четири-пет литара млека дневно пола године. Али мужа представља велики посао, захтева време и труд, и зато их не музе свих пола године.
