МИНИМАЛАЦ ЋЕ У НОВЕМБРУ БИТИ ЗА 8.000 ДИНАРА МАЊИ НЕГО У ОКТОБРУ Ево колико ће износити из месеца у месец до краја године

Минимална зарада се може разликовати у зависности од броја радних сати у једном месецу, зато увек треба обратити пажњу на то колико сте радили

Радници у Србији који примају минималну зараду добиће у октобру на рачуне плату за септембар у износу од 54.208 динара. То је последња исплата обрачуната по старој цени рада, јер од 1. октобра 2025. године на снагу ступа нова минимална цена рада од 337 динара по сату нето (уместо досадашњих 308 динара).

Подсећамо, минимална зарада није иста сваког месеца, већ зависи искључиво од броја радних сати у календарском месецу. Тако, они који примају минималац, у овој години су највише новца добили или ће добити у јануару, мају, јулу и октобру.

Минимална зарада по месецима (нето износи)

Према броју радних сати у месецу и новој сатници, износи минималне зараде изгледају овако:



За септембар 2025. (исплата у октобру) радници добијају 54.208 динара (по старој сатници).

За октобар 2025. (исплата у новембру), минималац ће износити 62.008 динара (за 184 радна сата по новој сатници).

За новембар 2025. (исплата у децембру) износ ће бити 53.920 динара (за 160 радних сати).

За децембар 2025. (исплата у јануару 2026.) износ ће поново бити 62.008 динара (за 184 радна сата).

Дакле, већ од новембарске исплате (за октобар), радници ће имати просечан минималац од око 62.000 динара, што је приближно 500 евра.



Просечни и реални минималац: Зашто се цифре разликују?

У јавности се често помиње да минималац „скаче са 53.592 динара на око 58.630 динара“. То су просечни месечни износи, израчунати на основу просечног броја радних сати у години (око 174).

Међутим, стварни износ зависи од календара и броја радних дана у сваком месецу:



Месеци са више сати (нпр. октобар и децембар) дају виши минималац – око 62.008 динара.

Месеци са мање сати (нпр. новембар) спуштају минималац на око 53.920 динара.

Зато се разликују просечне рачунице и конкретни месечни износи – оба податка су тачна, али показујуразличите углове гледањана минималац.

План за 2026. годину

Влада Србије најавила је и даље повећање: од 1. јануара 2026. минимална зарада требало би да порасте за додатних 10,1 одсто, чиме би просечан месечни износ био око 64.500 динара (око 550 евра).

Каматица.рс