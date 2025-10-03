ДО 20. ОКТОБРА
„РИЗНИЦА УКУСА ИЗ СРБИЈЕ“ У СУПЕР ВЕРО МАРКЕТИМА Богатија него икада
Где можете да купите ђубек, пиротски качкаваљ, пеглану кобасицу, органски сир са Златибора, коњски пршут и још много аутентичних производа из свих крајева Србије – на једном месту?
У оквиру кампање „Ризница укуса из Србије“, у свим Супер Веро маркетима до 20. октобра, купци имају прилику да открију пажљиво селектовану понуду домаћих производа, насталих са пуно посвећености и љубави, у малим газдинствима широм Србије.
На полицама се могу пронаћи млечни специјалитети, попут кравље и козје сурутке, качкаваља из Пирота са заштићеним географским пореклом, као и органских сирева са Златибора, обогаћених зачинским биљем. Љубитељи сухомеснатих производа могу да изаберу између деликатеса од мангулице, овчијих кобасица, коњског и бивољег меса, суџука, као и специјалитета из Засавице и Бојчинске шуме, припреманих по традиционалним рецептима.
У сегменту деликатеса, понуда укључује ајваре од цепкане паприке без адитива, зимница од зелене паприке са тартуфима, домаће џемове са необичним додацима, ферментисани црни и бели лук, као и сирупе од младих борових изданака, дрењина и дуња. Ту су и смрзнуте органске вишње, малине и купине, које чувају нутритивне вредности током целе године.
Ова пажљиво одабрана колекција указује на богатство домаће кухиње – не само као гурманске традиције, већ и као простора у којем се прошлост и савремени укус успешно спајају.
Кампања „Ризница укуса из Србије“ већ годинама има за циљ да кроз конкретне производе представи и сачува културно и гастрономско наслеђе наше земље. Поред укуса, кроз лифлет и информативне материјале, купци могу да сазнају више о аутохтоним сортама, занатима, обичајима и занимљивостима из наше прошлости – попут тога ко су жупске даме из неолита, или у каквој су вези Стефан Немања и једно од најстаријих виногорја Балкана.
„Кроз ‘Ризницу укуса из Србије’ настојимо да купцима приближимо богатство домаће баштине и подсетимо колико су наши преци оставили вредно наследство које данас чувамо за покољења. Зато сваке године проширујемо понуду, како током кампање, тако и током целе године. Купци заједно са нама учествују у подршци малих добављача, којима дајемо простор да расту под својим именом. Производи које потрошачи буду најбоље прихватили остају у нашем асортиману и често излазе и ван нашег система. Драго нам је кад видимо успехе оних којима је Ризница била одскочна даска. То су дивне личне приче и зато нам је овај пројекат најблискији срцу“, поручују из Супер Вера.
РАДИОНИЦЕ У СУПЕР ВЕРУ У НОВОМ САДУ – ОЧУВАЊЕ ТРАДИЦИЈЕ КРОЗ РУКОТВОРИНЕ
У оквиру кампање, 4. и 5. октобра од 12 до 16 часова, у Супер Веру у Новом Саду биће организована бесплатна радионица веза намењена свим генерацијама. Посетиоци ће имати прилику да науче основне кораке ручне израде веза и сами извезу обележивач за књиге – аутентичан сувенир са значењем, уз помоћ ментора из Етно мреже. Паралелно ће бити доступне и додатне активности: сферно ткање на штапиће, израда накита од пустованих куглица, бојење традиционалних мотива и симбола.
Такође, у суботу, 4. октобра, од 11 до 12 часова, сви присутни моћи ће да науче и основне кораке традиционалног српског кола, уз чланове културно-уметничког друштва. Ове активности подсећају да традиција није прошлост – већ трајна вредност коју имамо одговорност да пренесемо.
ЗАВИРИМО У ГАСТРОНОМСКО БЛАГО
Издвајамо неке од производа због којих се огладни већ при првом прелиставању лифлета – попут хељдопите са сиром и кајмаком, зимнице са тартуфима и многих других укуса који сведоче о томе колико је домаће истовремено и аутентично – и модерно.