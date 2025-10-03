ХЛЕБ НИКАД ДОСТУПНИЈИ Векна полубелог продаје се за 54 динара ЦЕНЕ СЕ СТАБИЛИЗОВАЛЕ, ЧАК КРЕНУЛЕ НАНИЖЕ

Сада се векна полубелог хлеба од 500 грама у меркетима појединих великих трговинских ланаца може купити и за 45 динара.

Председник Уније пекара Србије Зоран Пралица изјавио је за Дневник да су се цене хлеба стабилизовале и да се векне хлеба од различитих врста брашна са додацима више не продају, као што је било пре годину две, и за преко 200 динара. Коштање тог хлеба, казао је, сада је далеко примереније и ретко прелази 200 динара.

2 милиона белих векни од 500 грама прода се дневно

- Резани и специјалне врсте хлеба значајно су ниже у великим трговачким ланцима, не само због нижих трговачких маржи, већ и због другачијег начина исхране становништва, где се основна животна намирница мање користи - навео је Пралица. - Хлеб не једемо као некада. Сада нам треба дневно беле векне од 500 грама највише два милиона комада и зато је цена векне нижа и продаје и за 45 динара јер потражња диктира цену основне животне намирнице. То коштање пекари користе и да привуку муштерије да уз хлеб купе и други скупљи пекарски производ - казао је Пралица.

И народни хлеб повољнији У неким пекарама у Новом Саду хлеб „сава” продаје се и даље за 59 динара, иако би могао да кошта и скупље. Што такође показује да се цене прилагођавају потребама купаца. Наиме, по Уредби о обавезној производњи и промету хлеба од брашна „Т-500ˮ такозвани народни хлеб може да кошта и три динара више то јест 62 динара.

Истовремено, истиче да та нижа цена хлеба није због јефтине сировинe - пшенице, јер иако је цена житарице ниска, она није једини трошак пекарима. У трошкове производње улазе и енергенти и радна снага, који у највећој мери одређују коштање хлеба. - Плата пекара сада се креће од 180.000 до 220.000 динара, пекари за бурек примају од 150.000 до 250.000 динара, док продавачице у пекрама неће више да раде испод 90.000 динара месечно - навео је Пралица.

Пралица је под-вукао да је домаће тржиште добро снабдевено и пшеницом и бршаном и да нема разлога да се нешто мења на тржишту. Понуда је разноврсна и потрошачи имају могућности да купују хлеб по избору и дубини џепа.

Нижа цена хлеба није због јефтине сировине – пшенице, јер иако је цена житарице ниска, она није једини трошак пекарима (председник Уније пекара Србије Зоран Пралица)

Цене су заиста шаренолике. бели и полубели хлеб од 450 и 500 грама продаје се и за 45 динара, али од радње до радње и од пекаре до пекаре има га и за 90 и 100 динара и за 110 динара. Понуда резаног хлеба и специјалних врста хлеба са додацима је разноврсна, као и што су и цене различите. Резани хлеб може да се купи и за стотину динара, али и за више пара, као и, рецимо, хлеб са семенкама за свега 120 динара или за око 180 динара.

