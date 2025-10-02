light rain
8°C
02.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1569
usd
99.8354
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

"Оно што је Јупитеру дозвољено, није волу" ПУТИН ПОРУЧИО: САД НАЈВЕЋИ КУПАЦ РУСКОГ УРАНИЈУМА, Кина и Индија неће пристати на понижење

02.10.2025. 19:57 20:02
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
путин
Фото: Tanjug (Mikhail Metzel, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

СОЧИ: Председник Русије Владимир Путин изјавио је данас на пленарној седници 22. годишњег састанка Међународног дискусионог клуба "Валдај" у Сочију да Сједињене Америчке Државе, упркос притиску на Кину, Индију и друге земље да престану да купују руску нафту, остају највећи купац руског уранијума и да су у том погледу односи стабилни додајући да ће америчко увођење секундарних царина довести до раста цена на тржишту и успоравању економије САД.

Русија је 2024. године зарадила око 800 милиона долара од продаје уранијума Сједињеним Државама, а ове године се очекује да ćе профит премашити милијарду долара, истакао је Путин.
Коментаришући однос Сједињених Држава према руским енергентима, Путин је рекао да "оно што је Јупитеру дозвољено, није волу", али да Кина и Индија неће пристати на понижење и неће бити "волови".
 

На крају је подвукао да Русија није највећи добављач нуклеарног горива за САД, већ друга са око 25 одсто тржишног удела.
 

Истовремено Путин је изјавио и да је Русија отворена за све оне које долазе из западних земаља тражећи политички азил, пре свега због разлика у вредностима, а не због политичких разлога.
 

Догађај "Валдај" је окупио 140 учесника из више од 40 земаља, укључујући стручњаке из Уједињеног Краљевства, Индије, Немачке, Кине, Малезије, Пакистана и Јужне Африке.
 

Путин се традиционално састаје са учесницима "Валдаја" од оснивања клуба 2004. године.
 

Прва конференција одржана је у Великом Новгороду близу језера Валдај, по којем је догађај и добио име, а од 2014. године састанци клуба одржавају се у Сочију.
 

Владимир Путин русија сад уранијум руски енергенти
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Бизнис Најновије вести
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
"Нико није толико моћан да влада светом" ПУТИН СЕ ОГЛАСИО ИЗ СОЧИЈА: Одговор Русије на милитаризацију Европе биће УБЕДЉИВ

”ХТЕЛИ СМО ДВА ПУТА У НАТО”

Tanjug/Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP/Alexander Kazakov

"Нико није толико моћан да влада светом" ПУТИН СЕ ОГЛАСИО ИЗ СОЧИЈА: Одговор Русије на милитаризацију Европе биће УБЕДЉИВ

02.10.2025. 18:27 19:42
Волим
0
Коментар
0
Сачувај