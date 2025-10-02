"Оно што је Јупитеру дозвољено, није волу" ПУТИН ПОРУЧИО: САД НАЈВЕЋИ КУПАЦ РУСКОГ УРАНИЈУМА, Кина и Индија неће пристати на понижење
СОЧИ: Председник Русије Владимир Путин изјавио је данас на пленарној седници 22. годишњег састанка Међународног дискусионог клуба "Валдај" у Сочију да Сједињене Америчке Државе, упркос притиску на Кину, Индију и друге земље да престану да купују руску нафту, остају највећи купац руског уранијума и да су у том погледу односи стабилни додајући да ће америчко увођење секундарних царина довести до раста цена на тржишту и успоравању економије САД.
Русија је 2024. године зарадила око 800 милиона долара од продаје уранијума Сједињеним Државама, а ове године се очекује да ćе профит премашити милијарду долара, истакао је Путин.
Коментаришући однос Сједињених Држава према руским енергентима, Путин је рекао да "оно што је Јупитеру дозвољено, није волу", али да Кина и Индија неће пристати на понижење и неће бити "волови".
На крају је подвукао да Русија није највећи добављач нуклеарног горива за САД, већ друга са око 25 одсто тржишног удела.
Истовремено Путин је изјавио и да је Русија отворена за све оне које долазе из западних земаља тражећи политички азил, пре свега због разлика у вредностима, а не због политичких разлога.
Догађај "Валдај" је окупио 140 учесника из више од 40 земаља, укључујући стручњаке из Уједињеног Краљевства, Индије, Немачке, Кине, Малезије, Пакистана и Јужне Африке.
Путин се традиционално састаје са учесницима "Валдаја" од оснивања клуба 2004. године.
Прва конференција одржана је у Великом Новгороду близу језера Валдај, по којем је догађај и добио име, а од 2014. године састанци клуба одржавају се у Сочију.