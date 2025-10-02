ДРЖАВА ДАЈЕ БЕСПОВРАТНЕ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА МЛАДЕ СТОЧАРЕ До 3 милиона динара по пријави ОВО СУ УСЛОВИ

Циљ је, како стоји у конкурсу, подстицање останка младих у руралним подручјима, односно њиховог повратка из градова. Пријаве се могу поднети до 17. октобра, а за будуће сточаре предвиђено је укупно 100 милиона динара.

Субвенције су бесповратне и намењене су за набавку квалитетних приплодних грла млечних раса (говеда, оваца и коза), као и за набавку квалитетних приплодних грла говеда, оваца, коза и свиња које се користе за производњу меса.

- Средства се утврђују у износу до 90 % од укупно прихватљивих трошкова инвестиције. Приликом обрачуна, узима се вредност инвестиције без пореза на додату вредност (ПДВ) - наводи се у тексту конкурса.

Максималан износ по једној пријави не може да буде већи од 3.000.000 динара, док минималан износ по једној пријави износи 500.000 динара. Право на подстицаје остварују физичка лица старија од 18 година која у моменту подношења захтева не смеју имати више од 40 година, који су први пут уписани у Регистар пољопривредних газдинстава као носиоци пољопривредног газдинства након 1. априла 2024. године и нису остваривали право на подстицаје.