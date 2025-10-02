overcast clouds
ДРЖАВА ДАЈЕ БЕСПОВРАТНЕ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА МЛАДЕ СТОЧАРЕ До 3 милиона динара по пријави ОВО СУ УСЛОВИ

02.10.2025. 18:48
Пише:
Дневник
Извор:
Каматица.рс
Фото: pixabay.com

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство отворио је конкурс за за доделу средстава за подршку младима у руралним подручјима у Војводини у 2025. години, а за набавку квалитетних приплодних грла.

Циљ је, како стоји у конкурсу,  подстицање останка младих у руралним подручјима, односно њиховог повратка из градова. Пријаве се могу поднети до 17. октобра, а за будуће сточаре предвиђено је укупно 100 милиона динара.

Субвенције су бесповратне и намењене су за набавку квалитетних приплодних грла млечних раса (говеда, оваца и коза), као и за набавку квалитетних приплодних грла говеда, оваца, коза и свиња које се користе за производњу меса.

- Средства се утврђују у износу до 90 % од укупно прихватљивих трошкова инвестиције. Приликом обрачуна, узима се вредност инвестиције без пореза на додату вредност (ПДВ) - наводи се у тексту конкурса.

Максималан износ по једној пријави не може да буде већи од 3.000.000 динара, док минималан износ по једној пријави износи 500.000 динара. Право на подстицаје остварују физичка лица старија од 18 година која у моменту подношења захтева не смеју имати више од 40 година, који су први пут уписани у Регистар пољопривредних газдинстава као носиоци пољопривредног газдинства након 1. априла 2024. године и нису остваривали право на подстицаје.

