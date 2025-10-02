light rain
НОВО ПРЕПОЗНАВАЊЕ И ПИН ИДЕ У ИСТОРИЈУ Плаћање картицама постаће много лакше

02.10.2025. 17:32
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Бизпортал.рс
Фото: Дневник/Слободан Шушњевић

Према речима вође пројекта Роберта Ксиоа, многи терминали су већ добро опремљени за ову технологију.

Приликом плаћања картицом, било да бирамо бакшиш или одобравамо већи износ, до сада смо морали да унесемо ПИН. Притискање дугмади или управљање екраном није само незгодно, већ и место где се микроби лако накупљају. Тим са Универзитета Британске Колумбије стога ради на алтернативи.

Њихов приступ је да се картицом управља једноставним покретима руке, попут превлачења или додиривања. Ови покрети би требало да учине бесконтактна плаћања једноставнијим, хигијенскијим и приступачнијим, пише Smart Up News, а преноси Вечерњи лист.

Принцип је једноставан: са сваком трансакцијом, картица и терминал већ размењују радио сигнале. Истраживачи су користили ове сигнале и додали мале калемове уређају. Ово ствара ситне промене у магнетном пољу које му омогућавају да препозна да ли је картица померена улево или је кратко додирнута.

Фото: Илустрација

Рачунарски програм повезује ове промене са одговарајућим покретима. Може да препозна до девет различитих гестова – укључујући превлачења у четири смера, двоструке додире и кратке превлачења. У тестовима, систем је постигао тачност од преко 90 одсто.

Систем препознаје девет гестова, укључујући различите правце превлачења, кратке додире и скроловање. У тестовима, тачност препознавања је била око 92 процента, у зависности од особе. Два геста су била мало тежа за препознавање (превлачење нагоре, слободно вертикално кретање), али ознаке или промена положаја терминала могу то олакшати. Додатни калемови на уређају, који омогућавају препознавање правца, минимално смањују сигнал.

Технологија се може уградити у терминале за не више од 20 долара по уређају. Многи уређаји већ имају довољну рачунарску снагу, а постоји и мала и јефтина надоградња ако је потребна. Према речима вође пројекта Роберта Ксиоа, многи терминали су већ добро опремљени за ову технологију.

Bizportal.rs

ПИН код картице плаћање
Извор:
Дневник/Бизпортал.рс
Пише:
Дневник
