ОПРЕЗ: ОПАСАН ПЕСТИЦИД ПРОНАЂЕН У ОВОЈ КУПОВНОЈ БАКЛАВИ Инспектори наложили повлачење с тржишта
Државни инспекторат Републике Хрватске обавестио је потрошаче о опозиву производа Домаћа баклава NuBake, више укуса.
Како се наводи, производи се повлаче са тржишта због повишеног нивоа пестицида клорпирифос-етила у брашну коришћеном у производњи истих.
Из оптицаја се повлаче производи са следећим ЛОТ бројевима и роковима трајања:
– Домаћа баклава NuBake орах 500г, Л: 5160 / 7. 10. 2025.
– Домаћа баклава NuBake пистацио 500г, Л: 5160 / 7. 10. 2025.
– Домаћа баклава NuBake орах 500г, Л: 5172 / 19. 10. 2025.
– Домаћа баклава NuBake пистацио 500г, Л: 5172 / 19. 10. 2025.
– Домаћа баклава NuBake орах 500г; Л: 5186/ 2. 11. 2025.
– Домаћа баклава NuBake пистацио 500г; Л: 5186/ 2. 11. 2025.
– Домаћа баклава NuBake орах 500г, Л: 5207/ 23. 11. 2025.
– Домаћа баклава NuBake пистацио 500г, Л: 5207 / 23. 11. 2025.
– Домаћа баклава NuBake орах 500г; Л: 5213/ 29. 11. 2025.
– Домаћа баклава NuBake пистацио 500г; Л: 5213 / 29. 11. 2025.
– Домаћа баклава NuBake орах 500г; Л: 5230 / 16. 12. 2025.
– Домаћа баклава NuBake пистацио 500г, Л: 5230 /16. 12. 2025.
Производ није у складу с Уредбом Комисије (ЕЗ) бр. 396/2005 о максималним нивоима остатака пестицида у или на храни и храни за животиње биљног и животињског порекла и о измени Директиве Већа 91/414/ЕЕЗ.
Спорни пестицид
Пестицид клорпирифос-етил спада у органофосфорне инсектициде и сматра се опасним по људско здравље јер делује на нервни систем. Његов основни механизам је инхибиција ензима ацетилхолинестеразе, који је кључан за пренос нервних импулса. Када је ензим блокиран, долази до накупљања неуротрансмитера ацетилхолина, што изазива прекомерну стимулацију нервних ћелија.
Штетан утицај по здравље
Акутна тровања могу изазвати мучнину, повраћање, вртоглавицу, знојење, грчеве мишића, тешкоће с дисањем, па чак и губитак свести.
Дугорочна изложеност повезује се са оштећењем когнитивних функција, поремећајима у развоју мозга код деце, проблемима са пажњом и памћењем.
Посебно је ризичан за труднице и децу, јер може утицати на развој нервног система фетуса и мале деце.
Светска здравствена организација и бројне регулативе у ЕУ су га прогласиле штетним и забраниле његову употребу (у ЕУ од 2020), управо због доказа о неуротоксичности и повезаности с поремећајем развоја код деце.
Подаци о производу:
Произвођач: New Bakery д.о.о., Доњи Ступник
Малопродаја: NewMip д.о.о., Сисак
Земља порекла сировине: Словенија