(ВИДЕО) МАЂАРСКА НАШЛА РЕШЕЊЕ ЗА ГАС Потписан велики уговор са компанијом Енџи за испоруке ЛНГ-а

02.10.2025. 14:57
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Танјуг
Фото: Youtube Printscreen/Al Jazeera Balkans

БУДИМПЕШТА: Мађарска је данас потврдила да је потписала десетогодишњи уговор са француском компанијом Енџи о испоруци четири милијарде кубних метара гаса годишње у облику ЛНГ (течног природног гаса).

Како је саопштио мађарски министар спољних послова Петер Сијарто, уговор ће почети да важи од 2028. године.

"Наше снабдевање енергијом је безбедно само ако можемо да увозимо из што више извора и рута. Диверзификација значи додавање нових извора уз задржавање постојећих", написао је Сијарто на друштвеној мрежи Икс.

Према подацима италијанске компаније Ени, Мађарска је у 2023. и 2024. години увозила по 8,2 милијарде кубних метара гаса, од чега је највећи део долазио из Русије - око 6,8 милијарди кубних метара годишње.

Руски гас у земљу стиже преко Турског тока, у оквиру дугорочног уговора са Гаспромом потписаног у 2021. на 15 година. На основни уговор је 2023. додато и посебно право на набавку додатних количина, преноси Интерфакс.

