РАСТЕ НЕЗАПОСЛЕНОСТ У АУСТРИЈИ, А У СРБИЈИ ОПАДА Ево шта је кључни разлог
Србија се у не тако давној прошлости сматрала земљом са хронично високим нивоом незапослености, али најновији подаци показују да је данас слика другачија.
Наиме, према званичним подацима Републичког завода за статистику, у Србији тренутно има мање од 267.000 незапослених, док је у Аустрији, према извештају аустријске Службе за запошљавање (АМС), тај број у току последњег месеца достигао 375.120 особа од којих је скоро 300.000 активно незапослено, а остатак у процесима преквалификације или обуке, што значи да је тај број доста већи, пиђе Српски угао.
С обзиром на укупну популацију обе државе долази се до занимљивог закључка сразмерно броју становника – Србија има мањи број незапослених него Аустрија. Још значајније, стопа незапослености у Србији је у континуираном паду већ деценију, са скоро 19 одсто у 2014. години, на испод 8 одсто у 2025. години. Насупрот томе, у Аустрији стопа незапослености расте 30 месеци заредом и у септембру 2025. достигла је 7 одсто, што је повећање од 0,4 процентна поена у односу на прошлу годину.
Посебно је алармантан тренд раста незапослености у кључним привредним секторима Аустрије, као што су индустрија, трговина, транспорт и здравство. Пораст од чак 16,9 одсто у сектору здравства и социјалне заштите указује на системски проблем. Шеф АМС-а Јоханис Копф директно је упозорио да „на тржишту рада нема ничег позитивног што би се могло пријавити“.
Поглед редакције портала Српски угао
„Напредак Србије је очигледан, захваљујући расту ИТ сектора, инвестицијама, извозу услуга и флексибилнијем фриленс тржишту, број радно ангажованих особа расте. Такође, Србија има један од највиших процената становништва који живи у сопственим некретнинама, што смањује притисак на социјални систем.
Коначно, статистика не лаже Србија данас има мањи број незапослених грађана него Аустрија и то је чињеница која говори о напретку државе“, наводе из Српског угла.