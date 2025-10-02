ДИПФЕЈК НА ДАРКНЕТУ ПРОЖЕО СВАКИ МРАЧНИ КУТАК У моди су лажни видео материјали и фалсификоване гласовне поруке
Глобални истраживачки и аналитички тим компаније Касперски (GReAT) открио је огласе на Даркнету који нуде услуге креирања дипфејк садржаја у реалном времену – како за видео тако и за аудио записе. Према наводима, цене почињу од 50 долара за лажне видео материјале и 30 долара за фалсификоване гласовне поруке, а расту у зависности од сложености и трајања садржаја. Касперски је до ових сазнања дошао анализом више платформи на руском и енглеском језику.
Још пре неколико година Касперски је идентификовао дипфејк услуге на Даркнету, чија је цена износила од 300 до чак 20.000 долара по минуту. Данас, огласи показују да злонамерни актери могу да генеришу лажни аудио и видео материјал у реалном времену, и то по вишеструко нижој цени. Међу опцијама које се нуде јесу замена лица уживо током видео позива, креирање лажних снимака за верификацију идентитета или употреба у преносима уживо.
Аутори оваквих огласа тврде да поседују софтвер који синхронизује изразе лица с текстом, чак и на страним језицима, као и алате за клонирање гласа и прилагођавање емоција у говору. Међутим, велики део ових понуда може бити превар,а с циљем да се наивни купци обману и новчано оштете.
Сваки улазак на мрачну страну отвара врата за напад
Они који траже услуге на Дарк вебу излажу се неколико слојева опасности. На првом месту је правни ризик – већина садржаја и трговине је нелегална, а посете се прате преко специјализованих служби. Могу вас задесити и финансијски губици – многи
- Не само да виђамо огласе који нуде дипфејк као услугу, већ примећујемо и јасну потражњу. Злонамерни актери активно експериментишу с вештачком интелигенцијом и укључују је у своје активности. Неке платформе чак нуде велике језичке моделе креиране од нуле, независно од јавних модела. То, иако не доноси сасвим нове претње, знатно унапређује могућности нападача - коментарише Дмитриј Галов, руководилац Касперски Global Research and Analysis Team у Русији и ЗНД.
Шта је све на продају на Дарк вебу
Дарк веб је део интернета који није доступан преко уобичајених претраживача, већ захтева специјалне прегледаче попут Toра. Иако га често користе активисти и новинари ради анонимности, он је и уточиште за криминалне активности. Тамо се могу наћи лични подаци (базе сајтова, украдени налози, пасоши, банковни бројеви картица), али и дрога, оружје, фалсификовани документи. Честе су услуге хаковања налога и продаје малвера, као и нелегалне медицинске услуге, попут понуда за трансплантације органа ван званичних листа чекања, које се оглашавају уз високе цене и уз огромне ризике по живот пацијента. Страшне с и илегалне трговине животињама или забрањеним производима, а познат нам је и случај одлазака у Белорусију по сурогат-мајку, чији се контакти такође налазе с мрачне стране интернета. О порнографији да не причамо, припашће вам мука. Све је на продају, јер ограничења практично нема.
Све ово прати висок степен ризика: често је реч о преварама, где купци уплате новац, али производ или услуга никада не стигну. Још опасније – корисници који приступе оваквим местима могу оставити дигиталне трагове, постати мете пранкера, уцена или чак предмет истраге због саме посете.
Прво и основно – не идите на Дарк веб, обучите запослене да га избегавају. Aко себе и друге ипак не можете да контролишете, ваша компаније морају имати ефикасне мере сајбер-безбедности и обучене ИТ стручњаке.
Запослени треба да разумеју шта су deepfake садржаји и да буду обучени да их препознају: неприродни покрети, недоследно осветљење, необично понашање лица и гласова, или снимци намерно лошег квалитета, кажу у Касперском. Важно је користити вештачку интелигенцију и у одбрани – као подршку тимовима за безбедност, а не препуштати је искључиво злонамерним актерима. Дакле, научите да је користите на вашу корист, а не да је препустите другима који желе да кроје вашу судбину.
Ивана Радоичић
Фото: АИ