ЗАШТО ВАЖНИ МЕЈЛОВИ ИДУ У СПАМ Комуникација се бори с филтерима
Да ли вам се десило да пошаљете важан мејл, а он никада не дође до примаоца јер заврши у „спаму“? Колико вам се то пута десило, а да није милион, и то баш кад вам је важно да прималац добије мејл од кога вам зависи посао. Разлог за слање у корпу без нуђења читања није случајност, већ правила која користе Гугл, Јаху и други велики провајдери. Они више не верују само ономе што пише у пољу „From“ (од кога је стигло), већ проверавају да ли је пошиљалац заиста онај за кога се представља.
Кључну улогу играју три техничке провере: SPF (списак сервера који смеју да шаљу пошту у ваше име), DKIM (дигитални потпис који доказује да садржај није мењан) и DMARC (правило шта да се ради ако прве две провере не прођу).
Ако једна од ових провера закаже, мејл лако завршава у „спаму“.
Шта траже Гугл и Јаху?
Од 2024. године Гугл и Јаху увели су обавезу да сви пошиљаоци морају имати бар једну техничку проверу (SPF или DKIM), а за оне који шаљу много порука – све три (SPF, DKIM и DMARC). Поред тога, траже и једноставну „одјаву једним кликом“ за промотивне поруке, као и да број прималаца који означавају поруку као спам буде минималан (мање од 0,3%).
Садржај и навике
Техничка подешавања су основа, али филтери гледају и понашање. Ако људи често означавају ваше поруке као спам, ако не поштујете одјаве или ако шаљете сумњиве линкове, репутација ће пасти. Зато је важно да шаљете оно што су примаоци тражили, да листе буду чисте и да се нови домени „загревају“ постепено.
Наравно, постоје и други технички услови, како би све било још компликованије за нас. Ту је РTR запис (обрнути DNS): сервер с којег шаљете мејл мора бити повезан са вашим доменом, иначе Гугл може да одбије поруку.TLS (шифрована веза) нешто је што сви имамо, а мало ко зна чему служи: пренос мора бити заштићен, што је код већине провајдера подразумевано.
Ипак, постоји и друго решење против спама, а то је да направите сопствену .rs адресу, и тако својим мејловима дате пословност и легитимитет јер иза тог домена стоји сајт, који прималац поруке може да провери и тако види ко му пише.
Ако хоћете да мејлови изгледају професионално и да не иду у спам, дакле, најбоље је да региструјете сопствени .rs домен преко акредитованих регистрара (списак је на сајту РНИДС-а). Потом треба да изаберите провајдера поште (нпр. Google Workspace, Zoho или локални хостинг), подесите SPF, DKIM и DMARC записе у DNS подешавањима и на крају да проверите да ли је PTR исправно намештен и тестирате слање.
Како проверити да ли све ради?
Гуглов алат Postmaster Tools показује репутацију вашег домена и проблеме у испоруци. Мајкрософт нуди сличну услугу (SNDS) за Outlook/Hotmail. То су бесплатни панели који вам дају дијагнозу шта треба поправити.
И на крају, важно је знати да адреса са .rs доменом није само ствар имиџа – она је доказ да контролишете свој идентитет. Када су SPF, DKIM и DMARC правилно подешени, ваши мејлови престају да личе на оне које шаљу преваранти. Тада комуникација поново зависи од садржаја, а не од борбе са филтерима.
Ивана Радоичић