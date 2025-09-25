СРБИЈА ПОДРЖАВА СВОЈЕ ГРАЂАНЕ
ИСПОВЕСТ НЕЗАПОСЛЕНЕ МАЈКЕ ДВОЈЕ ДЕЦЕ ИЗ РАКОВИЦЕ Државне мере дају наду КРИСТИНА ВЕРУЈЕ У БУДУЋНОСТ
Незапослена млада мајка, наша суграђанка, увек прво мисли на своје малишане и породицу, а истиче да јој значи и стамбени кредит за младе, као и јефтинији рачун у продавници
Суграђанка Кристина Пецикозић из Раковице, млада мајка двоје деце тренутно је незапослена, а пошто њена породица живи као подстанар каже да јој сваки динар значи — посебно да се обрадују малишани — као и да је будућност Србије сигурна јер Србија мисли и подржава своје грађане — а то показује управо новим мерама државе!
На почетку истиче да јој је једна од жеља да аплицира за стамбени кредит за младе.
- Ми смо подстанари и незапослена сам тренутно. Волела бих да, ето, нађем неки стабилан посао и да могу да сутра аплицирам за тај кредит. Када смо звали неколико неких кућа, они су нам увек одговарали да не може тај кредит за младе. Зато што су људи имали доста нелегализованих објеката. Сада и нова мера везана за легализацију и онда ће, ја се надам, и ти људи да легализују и можда ћемо и успети да тај кредит за младе да узмемо.
Поред кредита, Кристининој породици је битан и рачун у продавници за вишечлану породицу, а свака уштеда измами осмех малишана.
- И супер је што могу да поред тог кредита узмем кредит да би могла да опремим ту кућу. Сада ово што је донета ова одлука са нижим ценама је феноменално. Када идемо на те веће куповине, отприлике 15.000 динара рачун када је, ја сам приметила да смо уштедели, тако, па некгде око 2.500 динара. Купимо нешто што нисмо успели раније деци кад смо обећали неку играчку, нешто, али сада можемо да приуштимо то.
- Некако све иде својим током и једно по једно и тако да верујем и у будућност Србије и верујем у оно што нам долази, оно што ће бити и да ће све то бити како треба - истакла је Кристина.
Све о новим мерама за грађане!
Новим мерама државе нашим грађанима — и младима и пензионерима, омогућене су све врсте повољних кредита — потрошачки, готовински, стамбени...
Ту су и повољнија дрва за зиму, као и мањи рачуни за струју за оне којима је најтеже...
Председник Србије Александар Вучић, поред мера које су ступиле на снагу 1. септембра, представио је и нов закон о легализацији у Србији — "Коначно свој на своме", који по најповољнијим условима омогућава грађанима да коначно у катастар под својим именом упишу право својине над стамбеним објектом који су градили за себе и породицу да имају кров над главом — легализација комплетног објекта за 100 евра.
Поред овога, а и многих других мера, ту је и она за јефтинију струју за најсиромашније грађане, борце и пензионере са примањима до 25.000 или 28.000 динара.
Најављени су додатни попусти на рачунима за електричну енергију за најсиромашније грађане, борце и пензионере са примањима до 25.000 или 28.000 динара. За попусте на рачунима за струју уведе су нове категорије — борци прве, друге и треће категорије, већи број пензионера и сиромашних домаћинстава, како би могли да плаћају нижу цену електричне енергије. Сви пензионери који имају пензију до најниже и најнижу и бројило на своје име имаће попуст на рачунима за електричну енергију 1.000 динара месечно током грејне сезоне односно од октобра до априла 2026.
Јефтинија дрва за оне којима је то најпотребније
Уз свакодневно мање цене у продавницама за чак 20.000 производа, укључујући и основне без којих нико од нас не може да замисли живот, многима у Србији и те како значи одлука државе да они којима је то најпотребније добију дрва за зиму по повлашћеним и много нижим ценама.
Подсетимо, једна од 5 важних економских мера државе за подршку грађанима, која важи од 1. септембра, јесте и набавка јефтиног огревног дрвета код "Србијашума".
Тако, за социјално угрожена домаћинства која су корисници права социјалне заштите за кубик дрва важи цена од 2.900 динара.
За категорије које обухватају пензионере, лица са разним инвалидитетима, војне и цивилне инвалиде рада, породице погинулих бораца, учеснике рата прве, друге и треће категорије и њихове породице обезбеђено је огревно дрво по цени нижој од 15 одсто, која износи 4.478 динара са ПДВ-ом по кубику.
Повећање пензија, минималца, плата у здравству и просвети
Председник је најавио и серију сјајних вести за пензионере, запослене у здравству и просвети, али и оне који примају минималне зараде.
(Kurir.rs)