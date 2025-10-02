ОН ЈЕ НАЈБОГАТИЈИ НА ПЛАНЕТИ Илон Маск први човек у историји са богатством од 500 милијарди долара!
Амерички предузетник Илон Маск је први човек у историји чије је богатство достигло 500 милијарди долара.
Маск, који је у децембру 2024. године први пут прешао границу од 400 милијарди долара, сада је за 150 милијарди испред другопласираног Лерија Елисона, суоснивача Оракла, а такође на пола пута до статуса првог билионера на свету, показују подаци Форбса.
Форбс подсећа да је богатство Маска, власника компаније Тесла, у марту 2020. године износило "само" 24,6 милијарди долара, али од тада је расло рекордним темпом.
Граница од 100 милијарди у августу 2020. године је достигнута већ у августу исте године, до 200 милијарди је стигао у септембру 2021, до 300 милијарди у новембру 2021, а до 400 милијарди у децембру 2024. године.
Тесла је почетком септембра објавила предлог новог пакета надокнада за Маска, вредан скоро билион долара, што представља преседан у америчком корпоративном свету.
Десетогодишњи план предвиђа да Маск добије огромне бонусе само ако испуни изузетно амбициозне циљеве - пре свега да подигне тржишну вредност Тесле са садашњих око 1,1 билион на најмање 8,5 билиона долара и да развије нова пословања попут роботаксија, пренео је Блумберг.
Ако испуни све циљеве, Масков удео у компанији би порастао на најмање 25 одсто. То је у складу са његовим јавно изнетим захтевом да повећа свој власнички удео и тако осигура већу контролу над Теслом.