ТЕСЛИН ПОВРАТАК У БУДУЋНОСТ Илон Маск показао шта све може његов нови AI систем!

Он је открио да је „оживео” познати Теслин портрет помоћу вештачке интелигенције, тачније AI модела Грок.

Конкуренција ChatGPT-ju

Власник компанија Тесла, SpaceX, као и платформе X, лансирао је Грок (конверзацијски генеративни чет-бот са вештачком интелигенцијом) крајем 2023. године, као директан одговор ChatGPT-ју.

Сада је очигледно хтео да прикаже за шта је, између осталог, способан његов систем, а већина корисника је реаговала позитивно.

Никола Тесла као инспирација

„Оживљавање Тесле инспирише све нас да завиримо у будућност, коју нико не сме да замисли, и да је изградимо као што би он урадио”, написала је једна особа.

Као што је познато, Илон Маск је раније открио зашто његова компанија за производњу електричних аутомобила носи име чувеног научника.

„Био је сиромашни мигрант...”

„Компанију Тесла смо назвали по Николи Тесли, једном од највећих инжењера свих времена. Био је сиромашни имигрант чији су изуми довели до америчке доминације у производњи и коришћењу електричне енергије”, написао је амерички милијардер.

Према Форбсовој листи најбогатијих људи на планети, Илон Маск заузима убедљиво прво место са 401,8 милијарди долара.

