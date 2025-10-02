ШЕЈН ОТВАРА ПРВУ СТАЛНУ ФИЗИЧКУ ПРОДАВНИЦУ! Ево где ће се налазити прва у низу
До сада сте њихову робу могли да купите искључиво онлајн.
Кинески онлајн трговац Шејн одабрао је Француску као локацију за своје прве сталне физичке продавнице. Према француској новинској агенцији АФП, кинески малопродајни див је објавио да ће се прва продавница отворити у Паризу у новембру, а затим ће уследити још пет.
Шејн је своје царство изградио широким асортиманом врло јефтиних артикала и агресивним оглашавањем. Многи га оптужују за промовисање неодрживог конзумеризма и искоришћавање рада, преноси Seebiz.
Осим онлајн продаје, до сада је повремено отварао привремене продавнице у неким већим градовима широм света, али сада је одлучио да надогради свој пословни модел сталним физичким продавницама.
Шејн је често критикован због контроверзних пословних пракси, а у неким случајевима је и кажњен од стране власти. Међу њима је и француско одељење за заштиту тржишне конкуренције, које је овог лета компанији изрекло казну од 40 милиона евра. Између осталог, открио је да је више од десетине оглашених попуста заправо било повећање цена.