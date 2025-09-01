НОВА ПРАВИЛА ПОГАЂАЈУ "ЈЕФТИНЕ" ПОШИЉКЕ На удару Шејн и Тему И СРБИЈА ЋЕ ОСЕТИТИ ПОСЛЕДИЦЕ
Готово цео век, пакети мале вредности из иностранства улазили су у САД без царине захваљујући такозваном правилу де минимис, које се од 2015. примењивало на пошиљке вредности испод 800 УСД.
Ова рупа у закону значајно је променила начин куповине у САД, омогућивши малим бизнисима широм света да лакше продају Американцима, а посебно погодовала ултра-јефтиним кинеским е-трговцима попут Шејна, Темуа и Алиекспреса, који су директно продавали све – од одеће и намештаја до електронике – без царина које се примењују на скупље пошиљке.
Међутим, сва увезена роба – без обзира на вредност – по новим правилима подлеже царинским стопама од 10 до 50%, у зависности од земље порекла. У неким случајевима, наредних шест месеци важиће фиксна такса од 80 до 200 УСД.
Курири и поште у прилагођавању новим правилима
Пред истек де минимис правила, бројни достављачи из Европе, Јапана, Аустралије, Тајвана и Мексика обуставили су испоруке за САД због проблема са усклађивањем са новим прописима.
Управо због тога, многе националне поштанске службе укључујући и Пошту Србије привремено су обуставиле слање пакета у САД због неизвесности у вези са новим царинским процедурама. Ово директно погађа српске фирме и појединце који шаљу робу купцима у Америци
УПС је поручио да је спреман за промене и да не очекује кашњења, док је ДХЛ, који је привремено зауставио стандардне пошиљке из Немачке, најавио да би у прелазном периоду ипак могло бити застоја. FedEx и америчка пошта нису желели да коментаришу могуће последице.
Америчка царина и гранична служба (ЦБП) истиче да су њихови системи "потпуно спремни" и да су дали јасна упутства партнерима у ланцу снабдевања како би се обезбедила несметана примена нових правила.
Мале фирме поздрављају промене
Иако су и поједини мали бизниси профитирали од де минимис правила купујући робу без царине, крај ове погодности за многе значи равноправнију утакмицу.
Стив Радерсторф, сувласник ланца Сцруб Identity из Индијанаполиса, каже да ће нова правила "изједначити терен" између малих предузетника и глобалних гиганата.
Према проценама коалиције "Coalition for a Prosperous America", е-трговци попут Амазона и Walmarta зарадили су стотине милијарди долара 2022. године управо захваљујући мрежама трећих продаваца који су користили ову пореску рупу.
- Кад неко дође на моја врата и замоли да подржим локални фудбалски или бејзбол тим, ја тада имам новац да помогнем – а тај новац остаје у заједници. Када оде у Кину, он се никада не враћа у Сједињене Државе - рекао је Радерсторф за CNN.
Драстичан пад пакета из Кине и Хонг Конга
Од укидања де минимис правила за Кину и Хонг Конг, број пакета који би раније улазили без царине пао је са просечних 4 милиона дневно на свега милион, саопштили су званичници Беле куће.
Иако Американци сада страхују да ће им роба поскупети, мали трговци се надају да ће их нова ситуација "вратити у заједнице и ка локалним продавницама".
Утицај на Србију
Највише погођени они који пласирају робу преко е-комерц платформи
- Пошта Србије привремено је 25. августа обуставила пријем свих поштанских пошиљака за примаоце на територији Сједињених Америчких Држава, али је већ од 27. августа поново омогућен пријем дела пошиљака – писмоносних пошиљака и ЕМС пошиљака са писаном кореспонденцијом и документима - појашњавају из Поште Србије за Блиц Бизнис.
Привремена обустава пријема пошиљака које садрже робу и даље је на снази и трајаће до разрешења отворених питања и неизвесности у погледу царињења комерцијалних пошиљака са робом, посебно у процесу наплате царина од пошиљаоца унапред, додају они за портал.оји знају ценити вашу јединственост. Нови животни циклус почиње управо сада.