Цене злата не престаје да скаче! УНЦА ОБОРИЛА НОВИ РЕКОРД Сви се питају докле ће, а ево шта је РАЗЛОГ новог скока
ЊУЈОРК: Цена злата порасла је шести пут заредом и достигла нови рекорд од 3.895 долара по унци, јер је обустава рада америчке владе подстакла потражњу инвеститора за сигурним уточиштима.
На скок цене утицали су и релативно лоши подаци о запослености, који су појачали очекивања смањења каматних стопа америчких Федералних резерви (ФЕД), пренео је Трејдинг економикс.
Обустава рада владе прети да одложи и кључна економска саопштења, укључујуćи податке о запосленима, што је првобитно требало да буде објављено у петак.
Поред тога, могло би да буде пролонгирано и обавештење о инфлацији потрошачких цена, заказано за 15. октобар, што може да остави ФЕД са ограниченим подацима пре предстојеćих политичких одлука.
Запосленост у приватном сектору у Сједињеним Америчким Државама неочекивано је пала у септембру, према најновијем извештају агенције АДП, што је навело трговце да урачунају два смањења каматних стопа од 25 процентних поена пре краја године.
Цена злата је сада порасла за скоро 50 одсто ове године, што је најјачи годишњи учинак од 1979. године.