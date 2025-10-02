light rain
У ТОКУ ПРИЈАВА ПОСЛОДАВАЦА ЗА ДУАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ Рок је до 15. јануара 2026. године

02.10.2025. 19:07 19:23
Пише:
Дневник
Извор:
Бизнис.рс
дуал
Фото: Ilustracija pixabay

Привредна комора Србије (ПКС) објавила је данас да је покренула нови циклус пријава послодаваца који желе да се укључе у дуално образовање од наредне школске године.

Пријављивање се обавља online, преко ПКС, а рок за подношење пријава је 15. јануар 2026. године.

Како је прецизирано, послодавци могу да се пријављују путем интернет портала ПКС на којем најпре треба да креирају профил компаније и на једноставан начин, у три корака, подносе пријаву за укључивање у модел дуалног образовања.

Објашњено је да приликом пријављивања, осим креирања профила компаније, послодавци треба да поднесу Изјаву о спремности за укључивање у дуално образовање и Захтев за проверу испуњености услова за извођење учења кроз рад.Пратећу документацију за акредитацију послодавци треба да доставе, најкасније 15. јануара, електронским путем на мејл: [email protected] или на адресу Привредне коморе Србије, Ресавска 13-15, Београд, односно припадајућој Регионалној привредној комори у зависности од подручја пословања послодавца. У разматрање ће се узети само потпуне пријаве.

Све пријаве које садрже потпуну документацију биће обједињене у предлог Плана за укључивање послодаваца у дуално образовање који ПКС званичним путем доставља Канцеларији за дуално образовање и НОКС.

Коначну одлуку о структури уписа и одобреним дуалним профилима донеће Министарство просвете објављивањем Конкурса за упис ученика у средње школе, који се очекује априла 2026. године.

У понуди за реализацију по дуалном моделу у школској 2026-2027. години ће се наћи 92 образовних профила из 12 различитих подручја рада.

Дуално образовање, како су подсетили из ПКС, реализује се у различитим подручјима рада, те се у дуални модел образовања могу укључити компаније из различитих области попут геодезије и грађевинарства, електротехнике, машинства и обраде метала, пољопривреде, производње и прераде хране, саобраћаја, текстилства и кожарства, трговине, угоститељства и туризма, шумарства и обраде дрвета, хемије, неметале и графичарство, као и здравства и социјалне заштите.

Истакнуто је да дуално образовање компанијам нуди квалификован и обучен кадар спреман да се одмах укључи у процес рада, знатно смањење трошкова за обучавање и увођење радне снаге у пословне процесе компаније, могућност учестовања послодаваца у креирању образовних профила и прилагођавању система образовања у складу са пословима и потребама послодаваца.

Нуди и им и брз одговор система образовања на промене на тржишту рада, учествовање послодаваца у процесу распоређивања ученика, промовисање друштвене одговорности послодавца и укључивање на добровољној основи.

Указано је да растуће интересовање привреде за дуални модел образовања показују подаци да је више од 1.200 компанија већ укључено у његову реализацију.

Кроз овај систем прошло је више од 21.900 ученика у 213 школа широм Србије.

На званичном порталу dualnoobrazovanje.rs могу се пронаћи све важне информације за послодавце који желе да постану део модела, као и детаљи о образовним профилима доступним у наредној школској години, објавила је ПКС.

Бизнис.рс

дуално образовање пријава послодавци
Извор:
Бизнис.рс
Пише:
Дневник
