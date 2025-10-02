У ТОКУ ПРИЈАВА ПОСЛОДАВАЦА ЗА ДУАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ Рок је до 15. јануара 2026. године
Привредна комора Србије (ПКС) објавила је данас да је покренула нови циклус пријава послодаваца који желе да се укључе у дуално образовање од наредне школске године.
Пријављивање се обавља online, преко ПКС, а рок за подношење пријава је 15. јануар 2026. године.
Како је прецизирано, послодавци могу да се пријављују путем интернет портала ПКС на којем најпре треба да креирају профил компаније и на једноставан начин, у три корака, подносе пријаву за укључивање у модел дуалног образовања.
Објашњено је да приликом пријављивања, осим креирања профила компаније, послодавци треба да поднесу Изјаву о спремности за укључивање у дуално образовање и Захтев за проверу испуњености услова за извођење учења кроз рад.Пратећу документацију за акредитацију послодавци треба да доставе, најкасније 15. јануара, електронским путем на мејл: [email protected] или на адресу Привредне коморе Србије, Ресавска 13-15, Београд, односно припадајућој Регионалној привредној комори у зависности од подручја пословања послодавца. У разматрање ће се узети само потпуне пријаве.
Све пријаве које садрже потпуну документацију биће обједињене у предлог Плана за укључивање послодаваца у дуално образовање који ПКС званичним путем доставља Канцеларији за дуално образовање и НОКС.
Коначну одлуку о структури уписа и одобреним дуалним профилима донеће Министарство просвете објављивањем Конкурса за упис ученика у средње школе, који се очекује априла 2026. године.
У понуди за реализацију по дуалном моделу у школској 2026-2027. години ће се наћи 92 образовних профила из 12 различитих подручја рада.
Дуално образовање, како су подсетили из ПКС, реализује се у различитим подручјима рада, те се у дуални модел образовања могу укључити компаније из различитих области попут геодезије и грађевинарства, електротехнике, машинства и обраде метала, пољопривреде, производње и прераде хране, саобраћаја, текстилства и кожарства, трговине, угоститељства и туризма, шумарства и обраде дрвета, хемије, неметале и графичарство, као и здравства и социјалне заштите.
Истакнуто је да дуално образовање компанијам нуди квалификован и обучен кадар спреман да се одмах укључи у процес рада, знатно смањење трошкова за обучавање и увођење радне снаге у пословне процесе компаније, могућност учестовања послодаваца у креирању образовних профила и прилагођавању система образовања у складу са пословима и потребама послодаваца.
Нуди и им и брз одговор система образовања на промене на тржишту рада, учествовање послодаваца у процесу распоређивања ученика, промовисање друштвене одговорности послодавца и укључивање на добровољној основи.
Указано је да растуће интересовање привреде за дуални модел образовања показују подаци да је више од 1.200 компанија већ укључено у његову реализацију.
Кроз овај систем прошло је више од 21.900 ученика у 213 школа широм Србије.
На званичном порталу dualnoobrazovanje.rs могу се пронаћи све важне информације за послодавце који желе да постану део модела, као и детаљи о образовним профилима доступним у наредној школској години, објавила је ПКС.
Бизнис.рс