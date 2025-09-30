НА ХИЉАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ ПРЕД ОТКАЗОМ Вашингтон пред могућом обуставом рада владе, преговори и даље без решења Демократе притискају Трампа
ВАШИНГТОН: Вашингтон се данас припрема за могућу обуставу рада савезне владе, јер републиканци и демократе вероватно неће постићи договор о продужењу финансирања, које истиче у поноћ, преноси Ројтерс.
Сенат, који контролишу републиканци, гласаће по други пут о привременом буџету, који је већ једном одбијен.
Демократе желе да продуже погодности везане за здравствену заштиту за милионе Американаца које ускоро истичу, али републиканци кажу да то мора да се решава посебно.
Ако не дође до договора, затвориле би се многе државне службе које нису проглашене "неопходним", а хиљаде запослених би биле послате кући.
Авио-компаније упозоравају да би летови могли да касне, а Министарство рада не би објавило месечни извештај о незапослености.
Ројтерс наводи да демократе покушавају да изврше притисак на председника САД Доналда Трампа и републиканце, тврдећи да је Трамп у понедељак показао интересовање за компромис на састанку у Белој кући.
У Трамповим је рукама питање да ли ћемо избећи обуставу рада владе, изјавио је лидер демократа у Сенату, Чак Шумер.
Потпредседник САД Џеј Ди Венс рекао је да су неке идеје демократа биле "разумне", али да сматра да не треба претити обуставом рада владе да би их спровели.
Ројтерс наводи да, чак и ако дође до договора, морао би да га потврди и Представнички дом, који се неће састати до среде већ - након истека рока.